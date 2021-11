Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais recente colaboração por telefone da Samsung é obrigatória para os fãs da Marvel e de Star Wars. Infelizmente, não está à venda nos EUA ou no Reino Unido.

No mês passado, a Samsung apresentou acessórios da Disney e da Marvel para o Galaxy Z Flip 3 - mas apenas em Taiwan. Agora, em Cingapura, a Samsung está oferecendo as " Edições Marvel e Star Wars" do Galaxy Z Flip 3 exclusivamente através do Shopee. Ambos os pacotes custam 1.522 SGD (cerca de US $ 1.126) e estão disponíveis em quantidades limitadas.

Não está claro se essa colaboração será lançada fora de Cingapura. Na caixa, você recebe um Galaxy Z Flip 3 de 128 GB, uma capa de silicone com o logotipo da Marvel ou Star Wars, uma alça de dedo e um banco de energia Shopee. Os próprios telefones são padrão e estão disponíveis nas cores Phantom Black, Cream, Green ou Lavender.

Tenha em mente que esta não é a primeira colaboração da Samsung com a Marvel. Em 2015, por exemplo, vendeu um Galaxy S6 com o tema Homem de Ferro e um Galaxy S6 Edge .

A Samsung também fez parceria com outras marcas e organizações no passado para apresentar variantes de edição limitada de seus telefones. Recentemente, ela ofereceu uma edição dos Jogos Olímpicos Galaxy S21 , mas esses aparelhos personalizados eram apenas para os atletas participantes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020.