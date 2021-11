Especificações e vazamento de design do Samsung Galaxy S21 FE na íntegra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sucessor do excelente Samsung Galaxy S20 FE tem sido rumores por algum tempo e enquanto se falava sobre ele ser totalmente cancelado, esses rumores foram dissipados com um lançamento em janeiro agora esperado.

Ouvimos muito sobre o Samsung Galaxy S21 FE , mas o último vazamento não só revela imagens de aparência oficial do dispositivo, mas também uma análise das especificações que podemos esperar.

Postado por Coinbrs e adquirido pela Android Police , o Samsung Galaxy S21 FE vem em variantes Exynos e Qualcomm, como seu antecessor, com o Exynos 2100 ou o Qualcomm Snapdragon 888 comandando o show, dependendo da região. Ambas as variantes têm 256 GB de armazenamento e 12 GB de RAM, embora também haja uma variante de 6 GB de RAM.

Coinbrs

O folheto de especificações que vazou também coloca o Galaxy S21 FE com uma tela Full HD + AMOLED de 6,4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e uma câmera com orifício de perfuração centralizada na parte superior. Uma câmera traseira tripla está na traseira, composta por um sensor principal de 64 megapixels, junto com um sensor de profundidade e um sensor ultra grande angular. Uma câmera frontal de 32 megapixels também é detalhada no documento.

As melhores ofertas da Black Friday US 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 15 Novembro 2021

Outras especificações listadas incluem uma bateria de 4500mAh, suporte para carregamento rápido de 15W e haverá um sensor de impressão digital no display . O preço não foi detalhado, mas o Samsung Galaxy S21 FE está disponível nas opções de cores Branco, Lavanda, Creme e Preto.

Por enquanto, nada é oficial, embora este seja um vazamento bastante substancial.