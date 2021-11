Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo Galaxy S21 FE da Samsung fez uma parada no Google Play Console antes do lançamento, o que quase confirma sua existência.

O telefone apareceu na lista em duas variantes: uma com o processador Snapdragon 888 e outra com o Exynos 2100.

Isso é bastante típico da Samsung, que usa plataformas diferentes em mercados diferentes. Normalmente, a Europa e muitos mercados globais recebem Exynos, enquanto os modelos com motor Snapdragon vão para a América do Norte.

A descoberta foi feita por Mukul Sharma, mais conhecido como @stufflistings no Twitter , uma fonte regular de informações vazadas.

Melhores ofertas de telefones da Black Friday 2021: Quais smartphones terão descontos em 2021? Por Chris Hall · 11 Novembro 2021

As variantes do Samsung Galaxy S21 FE Snapdragon 888 e Exynos 2100 visite a lista do Google Play Console e a lista de dispositivos com suporte do Google. #Samsung # SamsungGalaxyS21FE pic.twitter.com/7kB1dBSkYB - Mukul Sharma (@stufflistings) 11 de novembro de 2021

Relatórios recentes sugeriram que o telefone será revelado oficialmente durante a CES 2022, o que significa que será anunciado pela Samsung no início de janeiro do próximo ano.

Como foi o caso do S20 FE , espera-se que o Galaxy S21 FE tenha os recursos mais importantes do S21 e os coloque em um pacote mais acessível.

Isso é aparentemente confirmado pela lista do Play Console, que tem dois modelos usando os mesmos processadores de nível superior do Galaxy S21 existente.

O telefone também deve apresentar uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e vir com um sistema de três câmeras semelhante ao do Galaxy S21.