(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung revele sua série de smartphones Galaxy S22 no início de 2022, mas um grande vazamento não só nos deu uma ideia melhor de quando em 2022, mas também como podemos esperar que o S22 Ultra se pareça.

O vazamento vem de Jon Prosser da FrontPageTech - que tem um histórico razoável - e revela várias imagens da vida real do Samsung Galaxy S22 Ultra. As imagens mostram bordas curvas na tela, com uma câmera furada centralizada na parte superior - nenhuma câmera sob a tela como o Galaxy Z Fold 3 - e também mostram uma caixa de câmera diferente na parte traseira em comparação com o S21 Ultra.

Em vez das lentes encaixadas em uma caixa de câmera separada, as lentes do S22 Ultra parecem encaixar-se independentemente. Mais importante, no entanto, as imagens também revelam uma S Pen embutida no S22 Ultra, posicionada no canto esquerdo inferior.

Não recebemos um Galaxy Note 21 este ano e, embora a Samsung tenha mantido seu compromisso com a série Note, certamente parece que o S22 Ultra poderia preencher a lacuna. OSamsung Galaxy S21 Ultra oferece compatibilidade com S Pen, assim como o Galaxy Z Fold 3 , mas uma S Pen embutida é muito mais conveniente e um recurso com o qual os fãs do Galaxy Note estão acostumados.

Prosser também afirma que a série Galay S22 será anunciada em 8 de fevereiro de 2022, estará disponível para pré-encomenda no mesmo dia e chegará às lojas em 18 de fevereiro de 2022. Você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S22 Ultra em nosso artigo separado . Também temos um para o S22 e S22 + .