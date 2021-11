Samsung Galaxy S22 será lançado em fevereiro de 2022?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima linha do Galaxy S da Samsung não está muito longe - relativamente falando - e parece que a empresa pode estar caindo de volta em sua velha rotina de lançamento de fevereiro de 2022.

Um relatório recente afirma que veremos os telefones revelados no início de fevereiro, não em janeiro, como foi sugerido anteriormente.

Na verdade, o relatório - da SamMobile - está muito confiante de que não será revelado em janeiro. Ele diz que "à luz dos novos dados, não apostaríamos em um lançamento em janeiro a partir deste momento."

Como ainda faltam uns bons três ou quatro meses, os prazos ainda podem mudar, mas devido à escassez de semicondutores e aos desafios na cadeia de suprimentos, não é provável que o lançamento seja antes disso.

Espera-se que a próxima série de telefones emblemáticos da Samsung se baseie na mudança de design introduzida para a série S21 no início deste ano, embora - como é de costume - algumas pequenas mudanças de design sejam esperadas.

Os rumores atuais sugerem que veremos um retorno do material Glasstic no modelo padrão, com um sistema de câmera proeminente no canto superior esquerdo.

Quanto às especificações, afirma-se que teremos telas de atualização de 120 Hz novamente, bem como a próxima geração de processadores Snapdragon e Exynos. Esses serão o Snapdragon 898 e o Exynos 2200, respectivamente, de acordo com os divulgadores.

Se os rumores recentes forem corretos, não haverá muito tempo até que a Samsung revele oficialmente os novos telefones da série S, momento em que teremos o quadro completo.

Independentemente dos detalhes exatos, uma coisa que podemos ter certeza é que eles estarão mais uma vez entre os melhores smartphones disponíveis no próximo ano.