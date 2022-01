Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Galaxy S21 da Samsung foi lançada em janeiro de 2021, portanto, não estamos muito longe da chegada esperada de seus sucessores.

Embora ainda não seja muito oficial, tem havido muita especulação sobre a linha Galaxy S22, que deve ser o Galaxy S22, S22 + e S22 Ultra.

Cobrimos o Galaxy S22 Ultra em um recurso separado , enquanto aqui estamos analisando tudo o que ouvimos até agora sobre os modelos Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus.

Descompactado quase confirmado para 8 de fevereiro de 2022

Desde 849€ para o S22

A partir de 1049€ para o S22+

O Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra foram revelados em janeiro de 2021, alguns meses antes do cronograma típico da empresa para o lançamento da série Galaxy S.

Para 2022, o ciclo mudou um pouco, com o S21 FE chegando no início de janeiro, e a Samsung quase confirmando que seu evento de revelação Unpacked será em 8 de fevereiro de 2022 .

Em termos de preço, o Galaxy S21 começou em £ 769 no Reino Unido e US $ 799 nos EUA. O Galaxy S21 + começou em £ 949 no Reino Unido e US $ 999 nos EUA. Rumores afirmam que o S22 começará em € 849 (cerca de £ 730 / $ 975), enquanto o S22 + começará em € 1049 (cerca de £ 900 / $ 1210).

'Glasstic' no modelo padrão

Caixa de câmera proeminente

Suporte S Pen no S22 Ultra

A linha Samsung Galaxy S22 provavelmente compartilhará características de design, como a linha S21. Sem dúvida, haverá algumas mudanças em relação à faixa de 2021, mas pode ser que sejam alterações menores do que as feitas entre a faixa S20 e a faixa S21.

Rumores e renderizações sugerem uma pequena modificação, mas nada substancial, com a caixa da câmera se movendo para uma ilha separada em vez de envolver o quadro novamente para o S22 e S22 +.

Esperamos aparelhos premium em toda a gama, mas é provável que pelo menos o S22 padrão opte por uma parte traseira de plástico em vez de vidro - AKA 'Glasstic' - como o S21 fez. A impermeabilização é esperada em todos os modelos S22 e o carregamento USB Type-C.

Também esperamos uma caixa de câmera proeminente em todos os modelos e uma câmera frontal perfurada . Apesar do Galaxy Z Fold 3 oferecer uma câmera sob a tela , diz-se que a linha Galaxy S22 não a adotará.

6,06 polegadas/6,55 polegadas

Resolução Full HD+ provável

Taxa de atualização de 120Hz

Molduras mais finas?

O Samsung Galaxy S21 possui uma tela de 6,2 polegadas e o S21+ possui uma tela de 6,7 polegadas. Rumores sugerem que o Galaxy S22 e S22+ diminuirão de tamanho, com o S22 oferecendo uma tela de 6,06 polegadas e o S22+ uma tela de 6,55 polegadas. Há também reivindicações de molduras slimemr e cantos mais arredondados.

Esperamos que o S22 padrão e o S22+ ofereçam resoluções Full HD+, bem como telas planas, como foi o caso do S21 e S21+.

O suporte para HDR e uma taxa de atualização de 120Hz são esperados em todos os modelos S22.

Chipsets Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e Exynos 2200 (diferenças regionais)

Pelo menos 8 GB de RAM

Sem carregador na caixa

Atualmente, não está claro o que o Samsung Galaxy S22 e o S22 + oferecerão em termos de hardware. É provável que haja uma divisão entre os chipsets Qualcomm e Exynos, dependendo da região, como tem sido o caso há vários anos. Enquanto a principal plataforma Snapdragon da Qualcomm, 8 Gen, foi oficialmente revelada em dezembro de 2021, o chipset Exynos 2200 de próxima geração é o que se espera que seja usado nos aparelhos regionais da Coréia. Este chip foi revelado em janeiro de 2022.

Em termos de outras especificações, é provável que o S22 ofereça pelo menos 8 GB de RAM, como seu antecessor, e venha em um modelo básico de pelo menos 128 GB de armazenamento. A linha S21 não possui suporte microSD, portanto, suspeitamos que seja improvável que a linha S22 reintroduza isso. Com base em rumores, o S22 e o S22+ virão com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

É certo que todos os aparelhos S22 serão compatíveis com 5G com base nesses usos da plataforma, e esperamos que o S22 ofereça suporte para carregamento rápido e carregamento sem fio rápido também.

A Samsung confirmou que o carregador de parede não virá na caixa - um movimento que a Apple fez para sua série iPhone 12 e continuou com a série iPhone 13 - será apenas o cabo disponível.

Rumores afirmam que o Galaxy S22 terá uma bateria de 3800mAh e o S22+ uma bateria de 4600mAh. Também houve reivindicações de 3700mAh para o Galaxy S22 e 4500mAh para o Galaxy S22 +, ambos menores que seus respectivos antecessores.

Sem sensor ToF

Câmera traseira tripla

Rumores afirmam que a câmera traseira tripla no Galaxy S22 e Galaxy S22 + consistirá em um sensor principal de 50 megapixels, além de dois sensores de 12 megapixels para ultrawide e telefoto, com a câmera telefoto capaz de zoom 3x.

Também há relatos de que o sensor ToF também não retornará no Galaxy S22 - como não no modelo S21.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy S22 e S22 +.

Roland Quandt twittou uma lista de preços europeia para a série Samsung Galaxy S22, revelando o que podemos esperar que custem.

Quem disse que a série S22 era para ser mais barata, não pensou em Covid, escassez de peças e inflação.



Preços oficiais reais do EURO:

S22 8/128 GB = 849

S22 8/256 GB = 899

S22+ 8/128 GB = 1049

S22+ 8/256 GB = 1099

S22 Ultra 8/128 GB = 1249

S22 Ultra 12/256 GB = 1349

S22 Ultra 12/512 GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) 22 de janeiro de 2022

A Samsung anunciou o chipset Exynos 2200 , pensado para ser o processador que alimentará alguns dos modelos Galaxy S22.

O vazador Ishan Agarwal e o MySmartPrice publicaram algumas renderizações do Samsung Galaxy S22 Plus revelando as cores esperadas.

MySmartPrice / Ishan Agarwhal

O DDaily da Coréia confirma com a Samsung que o Unpacked acontecerá em 8 de fevereiro , com rumores de que os aparelhos estarão à venda em 21 de fevereiro.

De acordo com um relatório , Samsung Galaxy Unpacked deve ocorrer em 8 de fevereiro.

Jon Prosser, da FrontPageTech, afirmou que a linha Samsung Galaxy S22 será anunciada em 8 de fevereiro de 2022 e estará à venda em 18 de fevereiro de 2022.

O repórter de tecnologia Max Weinbach sugere que os próximos telefones Samsung S22 incluirão novamente modelos que apresentam chips Qualcomm e Exynos.

oh sim s22, s22+, s22 ultra vai ter um exynos 2200 e uma versão snapdragon 898



Encontrei-o há algumas semanas — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de outubro de 2021

Uma imagem de painéis de vidro temperado supostamente usados no Samsung Galaxy S22 e S22+ vazou online mostrando cantos arredondados e molduras mais finas.

Esta é a primeira vez que vimos o Protetor de Tela de Vidro Temperado do Galaxy S22 e S22 +. Podemos descobrir que eles são mais arredondados e um pouco mais gordos que a série S21. pic.twitter.com/3BhneQsSTq — Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de outubro de 2021

Outro conjunto de renderizações foi publicado pela @OnLeaks, desta vez em conjunto com 91Mobiles e Zouton exibindo o S22 e o S22+.

O GalaxyClub informou que a capacidade da bateria da série Galaxy S22 será menor que a da série Galaxy S21. Apenas o Galaxy S22 Ultra permanece o mesmo.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung optará por uma câmera perfurada em vez de uma câmera sob a tela para a linha Galaxy S22.

Pode-se confirmar que a série Galaxy S22 ainda usa Hole, e ainda usa o mesmo design de área de câmera que o S21 — Universo de gelo (@UniverseIce) 14 de setembro de 2021

O Leaker Ice Universe revelou alguns detalhes do que era esperado para a linha Samsung Galaxy S22 em termos de especificações de tela, câmera e bateria.

O usuário do Twitter FronTron afirmou que o Samsung Galaxy S22 virá com uma câmera traseira tripla composta por um sensor principal de 50 megapixels, além de dois sensores de 12 megapixels para ultra grande angular e telefoto, com a câmera telefoto capaz de zoom 3X. Ele disse para tirar o vazamento com uma pitada de sal.

O usuário do Twitter @MauriQHD sugeriu que a Samsung reduzisse todos os três modelos da família Galaxy S22, em comparação com a série S21. Ou seja: os S22, S22 Plus e S22 Ultra normais terão telas menores que seus antecessores.

Um adaptador de carregamento rápido de 65 W da Samsung apareceu no banco de dados BIS da Índia, que funciona de maneira semelhante ao FCC ou TENAA. O carregador sugere que a Samsung pode oferecer carregamento rápido de 65W para futuros smartphones, como o S22.

A Sammobile informou que a ET News afirmou que a Samsung optou por não incluir um sensor ToF nos modelos Galaxy S22.

A Samsung espera incorporar a tecnologia de mudança de sensor em suas próximas câmeras de smartphones, de acordo com relatório do site holandês Galaxy Club .

Estão circulando relatos de que a Samsung está em discussões com a Olympus sobre a possibilidade de colaborar na tecnologia de câmeras de smartphones.

Em um relatório de perguntas e respostas na página da Samsung Mobile Press, a Samsung confirmou que não incluiria carregadores na caixa para dispositivos futuros.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung estava trabalhando em novos processadores Exynos, incluindo o 9855 e 9925 - o último dos quais pode ser com GPU AMD.

