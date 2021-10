Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Galaxy S21 da Samsung foi lançada em janeiro de 2021, então não estamos muito longe da chegada esperada de seus sucessores.

Embora nada seja ainda oficial e improvável que seja até o início de 2022, tem havido muita especulação sobre a gama do Galaxy S22, que deve ser o Galaxy S22, S22 + e S22 Ultra.

Abordamos o Galaxy S22 Ultra em um recurso separado , enquanto aqui estamos analisando tudo o que ouvimos até agora sobre o Galaxy S22 e o Galaxy S22 Plus.

Possivelmente janeiro de 2022

A partir de £ 769 / $ 799?

O Samsung Galaxy S21, S21 + e S21 Ultra foram revelados em janeiro de 2021, alguns meses antes do cronograma típico da empresa para o lançamento da série Galaxy S.

Atualmente não está claro se janeiro é o novo cronograma para a linha Galaxy S ou se a Samsung retornará um anúncio de fevereiro e lançamento de março para a linha Galaxy S22 - ou mudará completamente.

Em termos de preço, o Galaxy S21 começa em £ 769 no Reino Unido e $ 799 nos EUA. O Galaxy S21 + tem preço inicial de £ 949 no Reino Unido e US $ 999 nos EUA. É provável que os respectivos sucessores se mantenham em uma estimativa semelhante, mas por enquanto é muito cedo para dizer.

Glasstic no modelo padrão

Caixa de câmera proeminente

Suporte para S Pen no S22 Ultra

É provável que a linha Samsung Galaxy S22 compartilhe características de design, como a linha S21. Sem dúvida, haverá algumas alterações em comparação com a faixa 2021, mas pode ser que sejam alterações menores do que as feitas entre a faixa S20 e a faixa S21.

Rumores e renderizações sugerem uma ligeira modificação, mas nada substancial, com a caixa da câmera movendo-se para uma ilha separada ao invés de envolver o quadro novamente para o S22 e S22 +.

Esperávamos aparelhos premium em toda a gama, mas é provável que pelo menos o S22 padrão opte por uma parte traseira de plástico em vez de vidro, como o S21 fez. Porém, a impermeabilização é esperada em todos os modelos S22 e carregamento USB Type-C.

Também esperamos uma caixa de câmera proeminente em todos os modelos e uma câmera frontal perfurada . Apesar do Galaxy Z Fold 3 oferecer uma câmera sob a tela , diz-se que a linha Galaxy S22 não a adotará.

6,06 polegadas / 6,55 polegadas

Full HD + provável

Taxa de atualização de 120 Hz

Molduras mais finas?

O Samsung Galaxy S21 tem uma tela de 6,2 polegadas e o S21 + tem uma tela de 6,7 polegadas. Rumores sugerem que o Galaxy S22 e o S22 + cairão de tamanho, com o S22 oferecendo uma tela de 6,06 polegadas e o S22 + uma tela de 6,55 polegadas. Também há reivindicações de engastes estreitos e cantos mais arredondados.

Esperávamos que o S22 e o S22 + padrão oferecessem resoluções Full HD +, bem como telas planas, como foi o caso do S21 e S21 +.

Suporte para HDR e uma taxa de atualização de 120 Hz são esperados em todos os modelos S22.

Chipsets Qualcomm Snapdragon e Exynos de última geração

Pelo menos 8 GB de RAM

Sem carregador na caixa

Atualmente não está claro o que o Samsung Galaxy S22 e S22 + oferecerá em termos de hardware. É provável que haja uma divisão entre os chipsets Qualcomm e Exynos, dependendo da região, como já acontece há alguns anos. O próximo processador Qualcomm Snapdragon deve ser oficialmente revelado em dezembro e foi chamado de Snapdragon 898 em boatos, enquanto a próxima geração Exynos é o chipset 2200 com AMD.

Em termos de outras especificações, é provável que o S22 ofereça pelo menos 8 GB de RAM, como seu predecessor, e venha em um modelo básico de pelo menos 128 GB de armazenamento. A linha S21 não tem suporte para microSD, então suspeitamos que é improvável que a linha S22 reintroduza isso, infelizmente.

É quase certo que todos os aparelhos S22 serão compatíveis com 5G e esperamos que o S22 ofereça suporte para carregamento rápido e carregamento sem fio rápido. A Samsung confirmou que o carregador não virá na caixa - uma mudança que a Apple fez para o iPhone 12 e continuou com o iPhone 13.

Rumores afirmam que o Galaxy S22 terá uma bateria de 3800mAh e o S22 + uma bateria de 4600mAh. Também houve reivindicações de 3700mAh para o Galaxy S22 e 4500mAh para o Galaxy S22 +, ambos menores do que seus respectivos predecessores.

Sem sensor ToF

Câmera tripla traseira

Rumores afirmam que a câmera traseira tripla no Galaxy S22 e Galaxy S22 + consistirá em um sensor principal de 50 megapixels, mais dois sensores de 12 megapixels para ultra grande angular e telefoto, com a câmera telefoto capaz de zoom 3X.

Também há relatos de que o sensor ToF também não retornará no Galaxy S22 - como não fez no modelo S21.

Isso é tudo que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy S22 e S22 +.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 4 Maio 2021 Os melhores smartphones que você pode comprar atualmente, cobrindo o melhor do iPhone e Samsung, e tudo o que o Android tem a oferecer

O repórter de tecnologia Max Weinbach sugere que os próximos telefones principais da Samsung S22 incluirão novamente modelos com chips Qualcomm e Exynos.

oh yeah s22, s22 +, s22 ultra terá uma versão exynos 2200 e um snapdragon 898



encontrei algumas semanas atrás - Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de outubro de 2021

Uma imagem de painéis de vidro temperado supostamente usados no Samsung Galaxy S22 e S22 + vazou online mostrando cantos arredondados e engastes mais finos.

Esta é a primeira vez que vimos o Protetor de Tela de Vidro Temperado do Galaxy S22 e S22 +. Podemos descobrir que eles são mais arredondados e ligeiramente mais grossos do que a série S21. pic.twitter.com/3BhneQsSTq - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de outubro de 2021

Outro conjunto de renderizações foi publicado por @OnLeaks, desta vez em conjunto com 91Mobiles e Zouton exibindo o S22 e o S22 +.

GalaxyClub relatou que a capacidade da bateria da série Galaxy S22 será menor do que a da série Galaxy S21. Apenas o Galaxy S22 Ultra permanece o mesmo.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung vai optar por uma câmera de perfuração em vez de uma câmera sob exibição para a gama Galaxy S22.

Pode ser confirmado que a série Galaxy S22 ainda usa Hole, e ainda usa o mesmo design de área de câmera que o S21 - Universo de gelo (@UniverseIce) 14 de setembro de 2021

O Leaker Ice Universe revelou alguns detalhes do que era esperado que chegasse à linha do Samsung Galaxy S22 em termos de display, câmera e especificações de bateria.

O usuário do Twitter FronTron afirmou que o Samsung Galaxy S22 virá com uma câmera traseira tripla consistindo de um sensor principal de 50 megapixels, mais dois sensores de 12 megapixels para ultra-amplo e telefoto, com a câmera telefoto cabível de zoom 3X. Ele disse para tirar o vazamento com uma pitada de sal.

O usuário do Twitter @MauriQHD sugeriu que a Samsung reduzisse o tamanho de todos os três modelos da família Galaxy S22, em comparação com a série S21. Significado: o S22, S22 Plus e S22 Ultra regulares terão telas menores do que seus predecessores.

Um adaptador de carregamento rápido Samsung 65W apareceu no banco de dados BIS da Índia, que funciona de forma semelhante ao FCC ou TENAA. O carregador sugere que a Samsung pode estar procurando oferecer um carregamento rápido de 65W para futuros smartphones, como o S22.

Sammobile relatou que a ET News afirmou que a Samsung optou por não incluir um sensor ToF nos modelos Galaxy S22.

A Samsung espera desenvolver tecnologia de mudança de sensor em suas próximas câmeras de smartphones, de acordo com reportagem no site holandês Galaxy Club .

Circulam relatos de que a Samsung está em discussões com a Olympus sobre a possibilidade de colaborar na tecnologia de câmeras do smartphone.

Em um relatório de perguntas e respostas na página da Samsung Mobile Press, a Samsung confirmou que não incluiria carregadores na caixa para dispositivos futuros.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung estava trabalhando em novos processadores Exynos, incluindo o 9855 e o 9925 - o último dos quais pode ser com GPU AMD.