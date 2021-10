Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha do Samsung Galaxy S22 provavelmente será a próxima série de smartphones premium da Samsung , com um S22 Ultra no topo da pilha.

Esperamos que esse dispositivo tenha as melhores especificações, especialmente no que diz respeito ao desempenho da câmera. Um vazamento recente parece confirmar essa expectativa.

De acordo com um tweet do prolífico leaker @UniverseIce no Twitter, o sistema de câmera do S22 Ultra terá a mesma abordagem do S21 Ultra, oferecendo um sistema de câmera quádrupla com duas lentes de zoom.

Câmera S22 Ultra

108mp versão melhorada do HM3 principal 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0,6X sony 1 / 2,55 "1,4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1 / 3,52 "1,12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1 / 3,52 "1,12um F2.4 FOV 36 - Universo de gelo (@UniverseIce) 26 de outubro de 2021

A configuração de quatro câmeras será conduzida por um sensor primário de 1 / 1,33 polegada de 108 megapixels, com abertura de f / 1.8 e um campo de visão de 85 graus.

Ao lado disso, está uma câmera com um sensor ultralargo de 12 megapixels de 1 / 2,55 polegadas, abertura f / 2.2 e campo de visão de 120 graus. Depois, a lente zoom periscópio de 10x e o zoom óptico de 3x, ambos com sensores de 1 / 3,52 polegadas de 10 megapixels.

Quando se trata de especificações puras, não há muitas mudanças aqui em relação ao S21 Ultra . No entanto, afirma-se que o sensor principal é uma versão melhorada, enquanto as duas câmeras de zoom também apresentam novos sensores fabricados pela Sony.

A próxima linha de smartphones da Samsung não está muito longe agora, já que estamos nos aproximando de quase um ano desde que a série S21 foi anunciada e lançada.

Embora os vazamentos não garantam uma representação precisa dos dispositivos o tempo todo, o aumento gradual dos vazamentos geralmente indica que o telefone será lançado em um futuro relativamente próximo.

Se for algo parecido com o S21 Ultra que veio antes dele, o S22 Ultra será o grande mau chefe da gama, mesmo que não represente uma mudança drástica.