Samsung Galaxy S22 Ultra pode vir com carregamento rápido de 45 W

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O smartphone carro-chefe da Samsung em 2022, o Samsung Galaxy S22 Ultra , virá equipado com suporte para carregamento rápido de 45W e bateria de 5.000 mAh, de acordo com vazamentos do Ice Universe .

O informante afirma que isso é suficiente para alimentar o dispositivo em até 70 por cento em apenas 35 minutos, o que não chega a rivalizar com alguns outros carros-chefe, mas é muito rápido para os padrões da Samsung.

A gama Samsung atualmente atinge 25 W de carregamento rápido, e a marca tem sido compreensivelmente muito cautelosa com tecnologias de carregamento e bateria desde os incidentes com o Note 7 em 2016.

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 min 70% - Universo de gelo (@UniverseIce) 23 de outubro de 2021

A bateria de 5.000 mAh tem a mesma capacidade oferecida no Samsung Galaxy S21 Ultra , que oferece uma duração de bateria decente, mas deixa um pouco a desejar, especialmente durante tarefas intensas como jogos móveis. Portanto, é uma pena ver que não haverá uma atualização nesse departamento, embora se torne muito menos problemático quando você pode cobrar tão rapidamente.

Relatórios anteriores mostraram que o Samsung Galaxy S22 series foi aprovado na certificação de qualidade 3C chinesa , e os documentos indicam que o dispositivo usará um carregador de 25W. Portanto, podemos esperar que o carregador de 45 W esteja disponível como uma atualização opcional, ao invés de algo para encontrar incluído na caixa.

Os recursos de carregamento rápido certamente virão como uma boa notícia para os fãs da Samsung, mas com marcas como a Xiaomi divulgando 120W HyperCharge em seu 11T Pro , 45W é suficiente para acompanhar a concorrência?

