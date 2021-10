Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha do Samsung Galaxy S22 seguirá as gerações anteriores e contará com duas versões separadas - uma com um chip Exynos 2200 e outra com o suposto Qualcomm Snapdragon 898.

Este último não deve ser revelado oficialmente até o final deste ano, com o nome ainda não completamente confirmado, mas uma dica do repórter de tecnologia Max Weinbach sugere que os próximos telefones da Samsung irão novamente incluir modelos com ambos os chips.

Este tem sido o caso há vários anos na linha do Galaxy - nem sempre com resultados bem-vindos - com as versões da Europa tipicamente apresentando o chip Exynos mais recente e a versão da América do Norte abrigando o equivalente Snapdragon mais recente da Qualcomm.

oh yeah s22, s22 +, s22 ultra terá uma versão exynos 2200 e um snapdragon 898



encontrei algumas semanas atrás - Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de outubro de 2021

Não está claro na nota de Weinbach no Twitter se a divisão da região seguirá o mesmo padrão dos anos anteriores, mas a mudança, se for verdade, pode ser vista como um risco potencial pela Samsung. Não estamos muito distantes, não vamos esquecer, da Samsung essencialmente admitir que o chip Exynos 990 foi um desastre .

Embora os chips dos dois fabricantes sejam geralmente comparáveis no papel, a implementação dos chips Exynos tem sido bastante misturada nos modelos Galaxy recentes - mesmo que o Galaxy S21 mais recente tenha melhorado um pouco as coisas.

Com a escassez global de chips e eletrônicos ainda em curso, estamos inclinados a acreditar que a Samsung continuará a seguir a mesma fórmula dos anos anteriores, em vez de balançar o barco e tentar lançar uma versão em massa.

Ainda estamos alguns meses longe da confirmação, no entanto, então aceite tudo isso com uma pitada de sal. Também manteremos nossos olhos abertos para mais rumores e sugestões sobre a próxima linha.