Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma imagem de painéis de vidro temperado supostamente usados no Samsung Galaxy S22 e S22 + vazou online.

Não mostra muito, mas os fãs mais atentos da Samsung notarão que os cantos são um pouco mais arredondados em comparação com o S21 e o S21 +. Os engastes também são um pouco mais finos.

O vazador do Twitter Ice Universe também observa que as telas são "um pouco mais gordas".

Esta é a primeira vez que vimos o Protetor de Tela de Vidro Temperado do Galaxy S22 e S22 +. Podemos descobrir que eles são mais arredondados e ligeiramente mais grossos do que a série S21. pic.twitter.com/3BhneQsSTq - Universo de gelo (@UniverseIce) 15 de outubro de 2021

A série Samsung Galaxy S22 deve ser lançada no início do próximo ano, correspondendo ao cronograma de lançamento do S21. A previsão é de fevereiro de 2022, mas alguns até sugerem que pode ser janeiro.

Os rumores atuais sugerem que pelo menos um dos modelos pode ser o primeiro a apresentar o chipset Qualcomm Snapdragon 898. Eles também podem começar com 8 GB de RAM.

Também ouvimos que o Samsung Galaxy S22 Ultra - que não faz parte deste último vazamento - pode apresentar o próprio sensor de câmera de 200 megapixels da Samsung.

A Samsung está hospedando um novo evento Unpacked nesta quarta-feira, 20 de outubro de 2021, mas não haverá menção da série S22 neste estágio inicial.