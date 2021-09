Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Samsung Galaxy S21 FE - ou Fan Edition, ou seja, uma versão mais acessível do telefone carro-chefe da empresa coreana - pode ter atingido o bloco de corte e deve ser descartado.

O motivo? A escassez internacional de chipsets está criando atrasos e problemas de fornecimento - a tal ponto que a Samsung está se perguntando se deve lançar o Galaxy S21 FE.

O S20 FE anterior - que foi recebido com grande aclamação da crítica, incluindo nossa brilhante análise do aparelho - foi um sucesso porque entregou muitos dos principais recursos da série Galaxy S, mas com uma redução do preço pedido do carro-chefe de primeira linha .

O que torna esse boato ainda mais problemático é que temos certeza de que o S21 FE está quase pronto. Na verdade, a própria Samsung vazou acidentalmente o produto no início do ano no Instagram . Então, ter que fechar as portas de um favorito dos fãs (veja, o nome do produto realmente faz sentido) seria um golpe.

O site coreano Digital Daily, em uma publicação exclusiva em 27 de setembro , cita um representante da Samsung Electronics confirmando o cancelamento do evento S21 FE Unpacked de outubro - que então diz "Estamos [a Samsung] analisando o lançamento do smartphone em si".

Talvez isso signifique um atraso, talvez seja o fim da linha para a série Fan Edition - ou, pelo menos, até que o pipeline da cadeia de abastecimento esteja um pouco mais livre no futuro. Aqui está a esperança.