Os vazamentos do Samsung Galaxy S22 e S22 + nos dão uma visão detalhada do próximo carro-chefe

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os renders vazados do próximo carro-chefe da Samsung, a linha Galaxy S, apareceram e mostram uma série de dispositivos com design semelhante - mas não idêntico - ao da série S21 .

Ambos os modelos S22 e S22 Plus vazaram, ambos pelo vazamento de renderização usual, @OnLeaks por meio de parceria com duas outras publicações.

Os dois modelos - além de serem diferentes em tamanho entre si - parecem virtualmente idênticos. Ambos têm uma tela plana e estreita com uma pequena câmera central na extremidade superior. Na verdade, cores diferentes foram usadas para diferenciá-los. O S22 regular é o modelo verde escuro e o branco é o S22 Plus.

Vemos uma repetição da unidade de câmera proeminente na parte traseira, com três câmeras organizadas ordenadamente em uma coluna. A diferença em comparação com a série S21 parece ser que esta câmera não está formando uma superfície uniforme com a moldura ao redor da borda do telefone.

Em vez disso, parece ser uma protuberância separada, em vez de uma que se enrola na lateral. Possivelmente para ajudar a manter a aparência esguia e elegante alcançada pelo resto do quadro.

Além disso, parece que o painel traseiro (provavelmente de plástico) também é completamente plano para o S22, e não apresenta as curvas usuais nas laterais. Em geral, também parece fino em comparação com os modelos da série S deste ano. De acordo com o vazamento, o S22 + tem 7,6 mm, em comparação com 7,8 mm no S21 + , o que não é uma diferença enorme na realidade.

Espera-se que os próximos carros-chefe da Samsung continuem a tradição de serem alimentados pelos processadores mais recentes e poderosos. Além disso, eles provavelmente apresentarão um desempenho de câmera muito forte e um design à prova de água / poeira.

Melhores ofertas de telefones da Black Friday 2021: Quais smartphones terão descontos em 2021? Por Chris Hall · 27 Setembro 2021

Quanto a outros detalhes, temos certeza de que mais ficarão claros nos próximos meses, conforme o lançamento se aproxima.