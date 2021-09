Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - "Vai, não vai?" Essa tem sido a questão em andamento sobre se um Samsung Galaxy Note 22 virá a existir. O último vazamento sugere que é o fim da estrada para esta bem conceituada série Galaxy com suporte para S Pen .

Pelo nome, pelo menos. Para a próxima geração da série Galaxy S, o S22, é dito que apresenta não apenas suporte para S Pen - como foi adicionado para a série S21 após o lançamento, começando com oS21 Ultra - mas uma caneta S Pen integrada e embutida.

O que, realmente, faz com que o suposto Galaxy S22 seja o novo Galaxy Note 22, não é?

Há muito que ponderamos sobre o dilema que a Samsung tem em mãos aqui: com a chegada de seus dispositivos dobráveis de última geração - como o Fold Z 3 - e a série S autônoma carro-chefe também oferecendo suporte para caneta, vale a pena a série de notas adicionar? Está entre uma rocha e um lugar duro necessitando de sua existência futura.

No momento, porém, enquanto pensamos entre "está acontecendo" e "não está acontecendo", a única informação sobre o assunto vem do serial leakster Ice Universe , sugerindo que o Galaxy S22 Ultra terá uma caneta S recolhível. Não há renderização do dispositivo ou qualquer outro vislumbre, apenas uma visualização simples em escala de cinza de baixo para cima da caneta armazenada no corpo.

Faça disso o que quiser. Mas, com base no que dissemos acima, parece que não há mais lugar para a série Galaxy Note ...

