Samsung Galaxy S22 com bateria menor do que S21?

(Pocket-lint) - A Samsung vai reduzir a capacidade da bateria de seu carro-chefe da série Galaxy S em 2022, e isso inclui o Galaxy S22 padrão, de acordo com um relatório recente.

Se as informações forem precisas, ele verá o Galaxy S22 cair para uma capacidade típica de 3700mAh. Isso é 300mAh abaixo da bateria de 4000mAh no Galaxy S21 padrão deste ano.

O relatório - publicado originalmente em holandês pela GalaxyClub - também afirma que a bateria do Galaxy S22 + tem 4500mAh (em comparação com 4800mAh no S21 + ).

Dos três modelos da série, parece que apenas o S22 Ultra terá o mesmo tamanho de bateria de seu antecessor.

Histórias de baterias possivelmente diminuindo são pouco encorajadoras, especialmente em telefones Samsung que - no passado - lutaram para igualar a duração da bateria do concorrente.

No entanto, afirma-se que o S22 e o S22 + terão um desempenho semelhante ao do S21 e S21 +, graças à introdução de um display OLED com maior eficiência energética.

Na verdade, eles podem durar ainda mais se o painel cumprir sua promessa de economia de energia de 25 por envio. Também existe a possibilidade de que um novo processador signifique menos consumo de energia também, dependendo de sua arquitetura.

Se esses rumores são verdadeiros ou não, é outra questão. Mas se a Samsung usar uma tela mais eficiente e um processador mais eficiente, há uma boa chance de não notarmos nenhum efeito negativo de uma bateria menor. Simplesmente não fica bem em uma folha de especificações.