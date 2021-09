Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o lançamento de um programa beta One Watch UI 4, com a chegada do Android 12 mais próxima.

A última versão do sistema operacional do Google deve chegar no início de outubro, e a empresa coreana parece estar ganhando um pouco mais de vantagem no fornecimento de sua própria versão da plataforma.

Isso significa que os proprietários do Galaxy S21 em "mercados selecionados" - incluindo os EUA - agora podem se inscrever no beta e começar a testar alguns dos próximos recursos antes de chegarem oficialmente.

Para isso, quem possui alguma versão do Galaxy S21 pode simplesmente registrar seu interesse por meio do aplicativo Samsung Members.

Normalmente, vimos os principais dispositivos da Samsung receberem a versão mais recente do Android pouco antes do final do ano, mas, dado que os programas One UI chegam normalmente em outubro, há uma chance de os telefones da empresa entregarem a atualização completa um pouco antes deste tempo ao redor.

Pelo que sabemos do One Watch UI 4 até agora - e isso se baseia apenas no que a Samsung nos mostrou - a empresa se inspirou bastante nas mudanças gerais que ocorrerão com o Android 12. Isso significa que há mais opções para widgets , temas, telas iniciais, aparência e ícones de notificação, bem como novos recursos de privacidade.

Com o One UI 4, os alertas do indicador agora mostrarão quando um aplicativo estiver usando o microfone ou a câmera, enquanto o histórico de permissão também se estenderá de 24 horas a sete dias.

Temos certeza de que há muitos outros ajustes que o One UI 4 trará, com mudanças provavelmente ocorrendo entre o teste beta e o lançamento completo, mas, por agora, é hora de esperar para ver.