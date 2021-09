O Samsung Galaxy Note está morto, viva o Samsung Galaxy Note!

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A família Samsung Galaxy Note certamente foi uma viagem de montanha-russa. Foi o dispositivo carro-chefe da Samsung que inovou, o Note Edge definindo tendências que todos queriam seguir, a S Pen mostrando que uma caneta poderia realmente fazer parte de um dispositivo moderno.

Também ajudou a popularizar dispositivos maiores, arrastando smartphones de pequenos dispositivos complicados para lindos blocos de consumo.

Foi também o aparelho que a Samsung fez um recall, totalmente lembrado, após falhas na bateria do Samsung Galaxy Note 7 . Deixe-se envolver por isso: a Samsung puxou toda uma linha de produtos - e ela voltou mais forte no Note 8, um dispositivo que acabou de receber a atualização de segurança mais recente do Android.

Isso mesmo, o Samsung Galaxy Note não quer morrer.

Mas os rumores do fim da linha Galaxy Note não vão embora. Com a Samsung oferecendo praticamente todas as funções do Note em seus dispositivos Galaxy S , e mais recentemente no Galaxy Fold , a posição do Galaxy Note parece precária.

Tanto é assim que o notório vazador UniverseIce destacou que a Samsung não renovou a marca registrada no Galaxy Note:

A coluna de marca registrada mais recente não apareceu "Galaxy Note" - Universo de gelo (@UniverseIce) 7 de setembro de 2021

Isso poderia indicar que, cerca de 10 anos depois que a Samsung lançou o primeiro dispositivo na IFA 2011, não haverá mais? Será mesmo necessário que haja mais dispositivos Galaxy Note com uma série de alternativas da Samsung já neste espaço?

Rumores anteriores diziam que não haveria um Note em 2021 e isso é verdade. Em março de 2021, o CEO móvel da Samsung, DJ Koh, disse que não haveria nenhum Note em 2021 , mas haveria um novo modelo em 2022.

Pedimos à Samsung um comentário sobre a fofoca mais recente acima e obtivemos a resposta que esperávamos: "Não comentamos rumores ou especulações e compartilharemos mais detalhes sobre nosso futuro portfólio assim que estivermos prontos para anunciar."

Isso realmente não nos deixa mais sábios. Parece que teremos que esperar até 2022 para descobrir o que realmente é a verdade.