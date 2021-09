Dicas e truques do Samsung Galaxy Z Flip 3: 12 recursos interessantes para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Flip 3 da Samsung é indiscutivelmente o telefone mais emocionante a ser lançado em anos, apenas porque trouxe um design robusto e um preço mais acessível para o mercado de telefones dobráveis.

E - se você percebeu isso - e fez do Z Flip 3 sua primeira compra de smartphone flexível , há muito no software que vale a pena explorar, que vai além do nível superficial. Assista ao vídeo abaixo ou siga nossas instruções escritas se achar mais fácil. Vamos mergulhar!

Provavelmente, o recurso mais útil da pequena tela de capa na frente do telefone é ser capaz de usá-la como um monitor para as câmeras tirarem selfies. Mesmo porque isso significa que você está usando câmeras de melhor qualidade na parte externa, em vez da câmera de selfie mais pobre cortada na tela principal.

Para fazer isso - com o telefone fechado - basta pressionar o botão de suspensão / bloqueio na lateral duas vezes rapidamente e a câmera deve iniciar automaticamente. Caso contrário, vá para Configurações> Recursos avançados e toque em "Tecla lateral". Certifique-se de que "Duplo pressionamento" esteja ativado e que "Câmera de início rápido" esteja selecionado na lista.

Depois de iniciar a câmera, você tira uma foto com apenas um toque na tela e verá um pequeno relógio de contagem regressiva que lhe dá tempo para se enquadrar antes de tirar a foto. Se você quiser gravar um vídeo, basta deslizar para a esquerda ou direita até que diga "vídeo". Para alternar entre a câmera ultra ampla e principal, deslize para cima ou para baixo.

squirrel_widget_5828751

O Cover Screen deste ano é muito mais útil do que a versão anterior e também é colorido. Se você for em Ajustes> Tela da capa> Estilo do relógio, você poderá escolher entre 11 estilos diferentes. Alguns deles têm seu próprio gráfico animado, mas os mais simples permitem que você escolha uma imagem para exibir atrás do relógio.

Para escolher sua própria foto, escolha o estilo de relógio que você deseja - um que não tenha sua própria imagem animada - então toque em "Imagem de Fundo" e selecione "Escolher da Galeria" na janela pop-up.

Agora você pode escolher qualquer imagem de sua própria galeria. Na verdade, você pode escolher até 15 deles. Quando tiver as imagens que deseja, você pode beliscar para aplicar zoom e enquadrá-las da maneira que desejar e salvá-las. Agora, quando você ativar sua tela de cobertura, ela mostrará a imagem escolhida e, se você tiver escolhido mais de uma, ela as percorrerá sempre que você ativá-la.

Uma das coisas legais de ter um telefone flexível é que você pode colocá-lo sentado e tirar uma selfie com as mãos livres. Basta abrir o aplicativo da câmera, escolher sua câmera frontal e, em seguida, pousar o telefone com a câmera voltada para você.

Ajuste o ângulo da tela até estar enquadrado e agora tudo o que você precisa fazer é mostrar a palma da sua mão para a câmera. Isso iniciará automaticamente uma contagem regressiva e tirará uma selfie.

Se não funcionar, abra o menu de configurações no aplicativo da câmera tocando no ícone de engrenagem no canto. Deslize para baixo até ver "Métodos de tiro" e certifique-se de que "Mostrar palma" esteja ativado. Também há uma opção para habilitar comandos de voz.

Além de mostrar notificações e um relógio, a tela externa também dá acesso a um conjunto de widgets, bastando deslizar para a esquerda na tela. Isso pode ser informações sobre o tempo, controles de música, um gravador de voz ou um cronômetro. Embora haja um conjunto padrão instalado, você pode optar por alterá-los para outros widgets.

Vá para Configurações> Tela da capa novamente e, desta vez, escolha "Widgets". Aqui você verá uma lista de opções disponíveis e tudo o que você precisa fazer é ativar ou desativar aquelas que você gostaria de ter. E se você clicar em "Reordenar" na parte superior, poderá alterar a ordem em que aparecem.

Para alguns aplicativos, ao dobrar a tela na posição vertical, você pode ter o aplicativo exibido na metade superior da tela e um conjunto de controles na metade inferior. Por enquanto, este é um recurso beta, mas para experimentá-lo, tudo o que você precisa fazer é ir para Configurações> Recursos avançados> Labs e, em seguida, escolher "Painel do modo flexível".

Depois de ativar o aplicativo, sempre que você abrir esse aplicativo e dobrar a tela em 90 graus, o aplicativo irá subir para a metade superior, e a parte inferior oferece controles de volume, brilho da tela, captura de tela e um atalho para abaixando a aba de notificação.

Um recurso potencialmente útil - dependendo de sua idade ou como é sua audição - é um recurso de som adaptado. Vá para Configurações> Sons e vibração> Qualidade de som e efeitos. Agora toque em "Adapt Sound".

Neste menu, você pode escolher uma das quatro opções de frequência de som predefinidas, adaptadas genericamente para grupos de idade com base em como - em média - partes de sua sensibilidade auditiva mudam com o tempo.

Se você quiser fazer um teste personalizado para ver como é o seu e criar um perfil personalizado, basta clicar em "testar minha audição", conectar seus fones de ouvido Bluetooth , ir para uma sala silenciosa e fazer o teste.

Na tela inicial, você deve ser capaz de deslizar para baixo em qualquer lugar do papel de parede e fazer com que suas notificações sejam suspensas (você não precisa mais alcançar o topo). No entanto, se não estiver ativo, mantenha pressionado o papel de parede e toque em "configurações". Agora ative a opção "Deslizar para baixo para acessar o painel de notificação".

Uma opção que não está habilitada por padrão é fazer com que sua tela inicial gire automaticamente para o modo paisagem quando você liga o telefone. Mas você pode ativar esse recurso. Basta manter pressionado o papel de parede e tocar em "configurações" novamente. Agora ative o botão ao lado de "Girar para modo paisagem".

Como a bateria do Galaxy Z Flip 3 não é enorme, não recomendamos fazer isso o tempo todo, mas você pode usar a parte traseira do telefone para carregar outros produtos sem fio. É útil para coisas como fones de ouvido ou smartwatches compatíveis, por exemplo.

Existem algumas maneiras de usá-lo. Você pode ativá-lo abrindo a tela de configurações rápidas, deslizando e tocando no botão "compartilhamento de energia sem fio". Como alternativa, abra Configurações> Bateria e cuidados com o dispositivo> toque em "Bateria" e agora selecione "Compartilhamento de energia sem fio" e ative-o.

Como mencionado, há uma bateria bem pequena neste telefone, então você pode definir um limite de quanto ela pode ser descarregada por esse recurso. Basta tocar em "limite da bateria" e definir uma porcentagem com a qual você esteja satisfeito.

Se você permanecer nas configurações de bateria, verá uma opção para "mais configurações de bateria". Há uma série de opções aqui para o uso mais ou menos eficiente da bateria, mas um recurso projetado para ajudar sua bateria a durar mais é a opção "Proteger bateria".

Com isso ativado, sua bateria nunca carregará mais de 85 por cento e, ao fazer isso, não deve degradar tão rápido como se você fosse carregá-la até 100 por cento todas as vezes. Isso, obviamente, significará que você terá menos energia de bateria para brincar, então você pode ter que carregar com mais frequência como resultado.

Um dos recursos mais usados em qualquer telefone Samsung moderno é o Modo hora de dormir. Ele permite que você agende um horário para a tela ficar em tons de cinza, bem como silenciar as notificações, para ajudar a incentivá-lo a desligar o telefone e dormir. Abra Configurações> Bem-estar digital e controle dos pais. Agora role para baixo e selecione "modo de dormir".

Você pode ativá-lo manualmente ou, melhor, ativar a opção agendada e escolher um horário em que deseja que ele seja ativado todas as noites e a quais noites deve ser aplicado.

Por padrão, quando o telefone está bloqueado, há dois ícones na parte inferior da tela: telefone e câmera. Se você quiser alterá-los para algo diferente, vá para Configurações> Tela de bloqueio e selecione "Atalhos". Toque no atalho esquerdo e escolha uma das outras opções que não requerem um desbloqueio. Você pode ter uma tocha, ativar o não perturbe ou o gravador de voz ou calculadora.

Também há uma lista de aplicativos que você pode iniciar, mas eles exigem uma digitalização de impressão digital ou PIN / senha para acessar.