Samsung está finalmente removendo anúncios de seus aplicativos padrão

(Pocket-lint) - Dez anos depois, a Samsung anunciou que encerrará a publicidade em alguns de seus aplicativos de estoque "básicos" integrados à linha de smartphones e tablets Galaxy.

Em um relatório observado pela primeira vez pelo outlet coreano Yonhap e confirmado em um comunicado obtido pelo The Verge , a Samsung não exigirá mais manualmente que os usuários que não querem ser incomodados com anúncios os desativem no Samsung Weather, Samsung Pay e Samsung Theme aplicativos.

"A Samsung decidiu encerrar a publicidade em aplicativos proprietários"

Inicialmente, houve alguma confusão sobre se a remoção dos anúncios ocorreria em todos os aplicativos de estoque da Samsung ou apenas nos três acima mencionados, mas a empresa posteriormente esclareceu que, por enquanto, a remoção ocorrerá apenas nesses três especificamente.

Espera-se que a atualização chegue "ainda este ano", e considerando que a Samsung geralmente lança os principais lançamentos de sua skin One UI Android no quarto trimestre de cada ano, faz sentido que provavelmente veremos esta atualização sendo lançada na mesma época.

