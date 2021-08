Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung discretamente lançou outro telefone Galaxy acessível.

Chamado de Galaxy A52s 5G, apenas os preços e detalhes dos recursos são conhecidos no Reino Unido neste momento. O modelo básico vem com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e custará £ 409 , tornando-o apenas £ 10 mais caro do que o Galaxy A52 5G regular, que tem a mesma configuração. As informações sobre preços para o modelo de 8 GB + 256 GB ainda não são conhecidas, assim como a disponibilidade para mercados fora do Reino Unido.

Aqueles que moram no Reino Unido podem pré-encomendar o Galaxy A52s a partir de 24 de agosto de 2021. Ele estará disponível em quatro cores no lançamento: Awesome Black, Awesome Mint, Awesome Violet e Awesome White. Espera-se que o produto seja enviado aos compradores de pré-encomenda a partir de 3 de setembro de 2021.

Outros recursos incluem uma tela plana Infinity-O Super AMOLED de 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz, configuração de câmera quadrada traseira com OIS (consistindo em uma lente principal de 64 MP, ultra wide, tele e macro), câmera selfie de 32 megapixels e uma bateria de 4.500mAh com carregamento rápido de 25W.

Pelo que podemos dizer, a principal diferença entre o A52 e o A52s é que o telefone mais recente tem um chipset Snapdragon 778G 5G mais poderoso.

Para mais informações sobre a maravilha de gama média A52, veja nossa análise aqui. Também temos um guia de comparação sobre os melhores telefones econômicos aqui .