(Pocket-lint) - A série Galaxy S22 da Samsung não deve ser lançada até o início de 2022, mas o último vazamento dá uma boa indicação sobre quais especificações podemos esperar nos próximos aparelhos carro-chefe .

De acordo com o notável vazador Ice Universe via Weibo , os três modelos - que serão o Galaxy S22, Galaxy S22 + e o Galaxy S22 Ultra - apresentarão uma versão modificada do design do Galaxy S21.

É afirmado que o Galaxy S22 virá com uma tela LTPS de 6,06 polegadas com resolução Full HD +, o S22 + terá uma tela LTPS de 6,55 polegadas com resolução Full HD + e o Galaxy S22 Ultra terá uma tela LTPO de 6,81 polegadas com um Resolução Quad HD +. Todos terão uma taxa de atualização de 120Hz .

Em termos de especificações de câmera, o Galaxy S22 e o Galaxy S22 + têm uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 12 megapixels com variável ótica 3x.

Diz-se que o Galaxy S22 Ultra tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, uma teleobjetiva de 12 megapixels 3x variável ótica e um periscópio de 12 megapixels 12x variável ótica.

As capacidades da bateria são relatadas como 3800mAh para o Galaxy S22, 4600mAh para o Galaxy S22 + e 5000mAh para o Galaxy S22 Ultra. Um vazamento adicional - desta vez do usuário do Twitter @FronTron - afirma que os dispositivos serão executados no Samsung Exynos 2200 com AMD ou no Qualcomm Snapdragon 898. RAM e opções de armazenamento são consideradas as mesmas da linha Galaxy S21.

Por enquanto, nada é oficial, claro, mas você pode ler todos os rumores em torno da gama Galaxy S22 em nosso recurso separado .