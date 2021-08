Especificações do Samsung Galaxy A52s detalhadas no vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy A52 da Samsung não existe há muito tempo, mas houve uma série de rumores apontando para um dispositivo atualizado chamado Galaxy A52s e o relatório mais recente detalha algumas especificações importantes.

O Galaxy A52s apareceu em um benchmark no final de julho e algumas imagens de marketing também fizeram a ronda, apresentando um design idêntico ao Galaxy A52 com um corpo de plástico colorido, câmera quadrada traseira e câmera furada centralizada na frente.

O relatório mais recente vem de Roland Quant do Winfuture , no entanto, e detalha o que podemos esperar sob o capô do Galaxy A52s. De acordo com Quant, o A52s terá o Qualcomm Snadragon 778G em vez do Snapdragon 750G encontrado no A52.

Alega-se que o Snapdragon 778G oferece um aumento de 15 por cento na operação de núcleo único e operação de vários núcleos, enquanto o desempenho do núcleo é dito ser melhorado em 35 por cento. O relatório também disse que o A52s estaria disponível com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento na Europa, enquanto algumas outras regiões receberiam 8 GB de RAM e uma variante de armazenamento de 256 GB. Diz-se que o suporte MicroSD está integrado.

Todas as outras especificações são as mesmas do Galaxy A52, incluindo a tela Super AMOLED de 6,5 polegadas, resistência IP67 à água e à poeira , bateria de 4500mAh e câmera traseira quádrupla composta por uma câmera principal de 64 megapixels e ultra-wide de 12 megapixels câmera, câmera macro de 5 megapixels e câmera de profundidade de 5 megapixels. Uma câmera selfie de 32 megapixels também está a bordo.

O Samsung Galaxy A52s deve chegar antes do final de agosto com preços a partir de € 449.