Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung vai finalmente apresentar oficialmente seus novos telefones dobráveis hoje - 11 de agosto - junto com o Samsung Galaxy Buds 2, Samsung Galaxy Watch 4 e Samsung Galaxy Watch 4 Classic .

Os aparelhos Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 serão anunciados durante o Galaxy Unpacked, a partir das 15h (você pode assistir aqui ).

No entanto, você também pode ver os dois com antecedência por meio de um vídeo prático que vazou no topo desta página. Postado originalmente por Drone Mania, mas depois removido, foi repostado várias vezes no YouTube por diferentes canais - incluindo o vazador em série Ben Geskin.

Ele mostra os dois dobráveis ativados e manipulados, incluindo algumas informações do sistema confirmando que eles são de fato Z Fold 3 e Z Flip 3.

Você também pode ver claramente o que parece ser a lendária câmera sob exibição em um dos close-ups do Z Fold 3.

Ouvimos (e vimos) muito mais sobre cada dispositivo nos últimos meses. Espera-se que o Samsung Galaxy Z Fold 3 exiba uma tela interna de 7,56 polegadas com resolução de pixels de 2208 x 1768. Ele suportará 120 Hz e será compatível com a caneta S Pen da empresa (incluindo uma suposta S Pen Pro , também definida para lançamento mais tarde).

Seu display externo terá 6,23 polegadas e uma resolução de 2268 x 832 pixels.

Diz-se que a garra Z Flip 3 tem uma tela interna de 6,7 polegadas com resolução de 2640 x 1080 pixels. Ele também terá uma taxa de atualização de 120Hz.

Ambos são executados a partir do processador Qualcomm Snapdragon 888.

Não falta muito para a confirmação oficial.

