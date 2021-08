Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para 2021, a Samsung atualizou seu telefone flip - o Galaxy Z Fold 3 - com impermeabilização total, o que é uma inovação no mercado de dobráveis. Mas o que mais esse design de concha oferece?

Aparentemente, o Z Fold 3 tem um design mais organizado do que seu antecessor, aumentando o tamanho da tela frontal de 1,1 para 1,9 polegadas - o que pode não parecer muito, mas este novo painel é muito mais fácil de navegar e muito melhor integrado ao design do telefone.

Abra o Z Flip 3, no entanto, e a história é praticamente a mesma de seu antecessor: há uma tela de 6,7 polegadas, ecoando o que você encontrará na maioria dos carros-chefe hoje em dia, exceto que desta vez oferece uma taxa de atualização dinâmica de 120 Hz para visuais mais suaves.

A especificação, que é liderada por um processador Qualcomm Snapdragon 888, é semelhante a antes, incluindo câmeras traseiras duplas de 12 megapixels.

Pixel 6, Nintendo Switch OLED prático e muito mais - Pocket-lint Podcast 115 Por Rik Henderson · 11 Agosto 2021

No entanto, uma grande mudança é o preço: o Z Flip 3, em £ 949 / € 1049 , é muito menos do que seu antecessor estava no lançamento, ficando em linha com outros dispositivos carro-chefe mais normais no mercado.

Vimos e tratamos do Z Flip 3 antes de seu anúncio - confira nossas fotos e avaliações no link abaixo - para sabermos se este é, portanto, o telefone que traz os dobráveis para o mercado.