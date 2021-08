Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy Z Fold 3 é oficial, trazendo um novo recurso de destaque para o dobrável: uma câmera embaixo do painel (ou UPC como a Samsung gosta de chamá-la) nessa tela desdobrável.

O Z Fold 3 também adiciona compatibilidade com S Pen - há uma edição S Pen Fold especificamente para o dispositivo, que não usa Bluetooth - pela primeira vez na série, dando a esta dobrável versatilidade ainda maior.

As especificações do título não são muito diferentes do Z Fold 2 anterior, porém, com o mesmo painel dobrável em escala de 120 Hz e 7,5 polegadas inserido dentro do design. O painel frontal, no entanto, agora tem capacidade para 120 Hz, dobrando a capacidade de seu antecessor neste aspecto.

Sob o capô, o Z Fold 3 abriga um processador Qualcomm Snapdragon 888, oferecendo potência de primeira linha para conduzir aquela experiência de tela grande.

Em outros lugares, o mais recente dobrável não melhora as câmeras traseiras - ainda é o arranjo triplo de 12 megapixels - mas o design foi alterado para que seja mais simplificado e se encaixe melhor como parte da família Galaxy.

Lidamos com o Z Fold 3 antes de sua revelação, então siga o link abaixo para ler nossas idéias iniciais e ver galerias de fotos do novo dobrável: