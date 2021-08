Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung sediará um grande evento Galaxy Unpacked amanhã, 11 de agosto de 2021, onde quebrará a tradição e lançará outros dispositivos além de um novo Galaxy Note.

No entanto, isso não significa que aqueles que normalmente considerariam o Note e sua S Pen ficarão desapontados - afirma-se que o Samsung Galaxy Z Fold 3 será o primeiro dobrável compatível com a caneta da própria empresa.

Na verdade, dizem que o lendário S Pen Pro da Samsung finalmente será lançado junto com ele, com alguns vazamentos do Twitter compartilhando vídeo, uma foto oficial e detalhes antes do evento.

Entre as mudanças, em comparação com as S Pens anteriores, está uma pequena luz no botão de função, que o Slash Gear sugere que pode comprovar a inexistência de uma bateria recarregável.

Outros rumores também afirmam que a nova caneta pode vir com uma ponta retrátil (para protegê-la). E a imagem "oficial" tuitada também revela a capacidade de ligar e desligar o Bluetooth.

Além desses vazamentos, outro poderia apontar para a nova S Pen Pro sendo incluída em um pacote gratuito para clientes que pré-encomendaram o Samsung Galaxy Z Fold 3.

Diz-se que a S Pen Pro ou uma alternativa menos especificada vem com uma tampa articulada e um carregador de 25 W em um alegado "pacote de notas" para o novo dobrável.

Este é o "Pacote de notas" que você obtém ao pré-encomendar o Z Fold3. Estojo + Caneta e o Carregador de 25W. Vale 89 € (diz Samsung). #SamsungEvent pic.twitter.com/3mijlkzq4Q - Snoopy (@_snoopytech_) 9 de agosto de 2021

