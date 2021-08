Samsung acidentalmente revela Galaxy S21 FE em postagem do Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está pronta para anunciar uma série de dispositivos durante seu evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto e, embora o Galaxy S21 FE não seja mais um deles, parece que o dispositivo teve uma breve revelação no Instagram.

Identificada pelo 9to5Google antes de a postagem ser excluída, a conta oficial da Samsung no Instagram postou uma imagem de uma mochila com alguns dispositivos dentro para um anúncio de volta às aulas. Dentro da mochila estava um laptop Samsung, Galaxy Buds Pro e, aparentemente, o Galaxy S21 FE sem aviso prévio.

Apenas a parte superior do dispositivo é mostrada, mas confirma os vazamentos em torno do dispositivo, incluindo um design com uma caixa de câmera que se mistura com a moldura. A cor roxa revelada no post do Instagram também vazou anteriormente.

Nenhuma informação adicional foi oferecida pelo post do Instagram e desde então foi removida, embora rumores afirmem que o S21 FE virá com uma tela Full HD + de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz e contará com o processador Qualcomm Snapdragon 888 .

Outros rumores afirmam que o S21 FE terá uma bateria de 4370mAh, uma câmera traseira tripla com a mesma câmera principal do S21 e uma câmera frontal de 12 megapixels.

Pensou-se primeiro que o Samsung Galaxy S21 FE seria lançado junto com o Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 no Samsung Galaxy Unpacked, embora rumores mais recentes sugiram que o dispositivo foi adiado até o quarto trimestre. Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy S21 FE em nosso artigo separado .