Samsung Galaxy Z Fold 3 renderiza e vazamento de especificações completas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve revelar uma série de dispositivos em seu próximo evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto, mas os últimos vazamentos estão deixando muito pouco para revelar, se precisos.

O site alemão WinFuture não só apresentou as especificações completas e renderizações do Galaxy Z Flip 3 antes do evento, mas fez o mesmo para o Galaxy Z Fold 3 também. Mais informações vazaram anteriormente sobre o Z Fold 3 do que o Z Flip 3, mas este relatório praticamente preenche todas as lacunas.

O Galaxy Z Fold 3 aparentemente virá com uma tela principal de 7,6 polegadas oferecendo uma resolução de 2208 x 1768 pixels e uma tela de cobertura de 6,2 polegadas com uma resolução de 2268 x 832 pixels. Ambos têm uma taxa de atualização de 120 Hz e são protegidos pelo Corning Gorilla Glass Victus.

Diz-se que mede 158,2 x 128,1 x 6,4 mm desdobrado e 158,2 x 67,1 x 14,4 mm dobrado e pesa 271 g. Por baixo do capô está o chipset Qualcomm Snapdragon 888 com 12 GB de RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Diz-se que a bateria tem 4400mAh com suporte para carregamento rápido e sem fio .

Outros detalhes do relatório incluem uma câmera traseira tripla que consiste em uma câmera principal de 12 megapixels com f / 1.8, ultra wide de 12 megapixels com f / 2.2 e sensor telefoto de 12 megapixels com f / 2.4. Uma câmera de 4 megapixels f / 1.8 abaixo do display é relatada para a tela principal e um snapper de 10 megapixels f / 2.2 é esperado na frente.

As opções de cores incluem Phantom Green, Phantom Black e Phantom Silver, e os preços começam a partir de € 1899. Você pode ler mais sobre os rumores em torno do Galaxy Z Fold 3 em nosso artigo separado.