Especificações completas do Samsung Galaxy Z Flip 3 5G reveladas em vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung realizará seu próximo evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto, com uma série de dispositivos previstos para serem revelados, incluindo o Galaxy Z Flip 3 .

Já houve uma série de vazamentos em torno da terceira geração do smartphone dobrável horizontal, especialmente em termos de design, mas o último relatório revela muitas das especificações ausentes também.

O site alemão Winfuture não só publicou imagens do Galaxy Z Flip 3, mas confirmou uma série de detalhes. É relatado que vem com uma tela de cobertura de 1,9 polegadas oferecendo uma resolução de 512 x 260 pixels e uma tela principal de 6,7 polegadas com uma resolução de 2640 x 1080 pixels e uma taxa de atualização de 120Hz .

O site diz que o Z Flip 3 oferecerá Corning Gorilla Glass Victus para proteção, uma dobradiça reforçada e uma resistência IPX8 à água e à poeira . Aparentemente, mede 166 x 72,2 x 6,9 mm e pesa 183g.

Internamente, o Qualcomm Snapdragon 888 está comandando o show, com suporte de 8 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Diz-se que existe uma bateria de 3300mAh que suporta carregamento sem fio .

Outros detalhes listados no relatório são uma câmera traseira dupla composta por um sensor principal de 12 megapixels com abertura f / 1.8 e OIS, e um sensor ultra grande angular de 12 megapixels com abertura f / 2.2. Diz-se que a câmera frontal tem 10 megapixels com uma abertura de f / 2.4.

Diz-se que o Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vem nas opções de cores Phantom Black, Cream e Lavender e custa a partir de € 1100. Embora pareça que muito pouco resta a ser revelado se esse vazamento é correto, você pode ler nosso recurso de resumo de boatos do Samsung Galaxy Flip 3 5G para saber as novidades.

