(Pocket-lint) - A Samsung deve lançar uma série de novos dispositivos em seu próximo evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto, mas apesar dos rumores de pelo menos dois smartphones, parece que ainda haverá mais para vir da empresa antes do fim do ano.

O que se presume ser o Samsung Galaxy A52s 5G apareceu no Geekbench com o número do modelo SM-A528B / DS, após ter aparecido anteriormente no BIS (Bureau of Indian Standards).

O dispositivo foi listado com o Qualcomm Snapdragon 778G, emparelhado com Adreno 642L GPU. Ele também tinha 8 GB de RAM e estava funcionando no Android 11 fora da caixa.

Nenhum outro detalhe foi revelado pela lista do Geekbench, embora seja provável que ele ofereceria o mesmo design e especificações do Galaxy A52, com apenas a atualização do processador.

Se for este o caso, o A52s deve vir com uma tela de 6,5 polegadas com tela Full HD + e uma taxa de atualização de 120Hz . Ele também pode ter uma bateria de 4500mAh e suporte para carregamento rápido de 25W, embora seja improvável que tenha carregamento sem fio . Para referência, o Galaxy A52 vem com o Qualcomm Snapdragon 750G.

Não há nenhuma indicação de quando o Samsung Galaxy A52s 5G poderá ser lançado ainda, mas suspeitamos que ele chegará antes do final do ano.

Por enquanto, você pode ler como todos os telefones Samsung se comparam em nosso recurso separado, bem como como o Galaxy A52 5G se compara ao excelente Galaxy S20 FE .

