(Pocket-lint) - O presidente móvel da Samsung publicou uma postagem no blog antes do evento Galaxy Unpacked da empresa em agosto para revelar informações sobre o que as pessoas devem esperar do show, incluindo que não haverá nenhum novo telefone Note este ano e ele projetou uma S-Pen para dobráveis.

O evento Galaxy Unpacked da Samsung em 11 de agosto será totalmente virtual, como a maioria dos shows de tecnologia e conferências atualmente. O tema do evento, de acordo com o convite da Samsung, é " Prepare-se para o Desdobramento ". Isso, junto com vazamentos recentes, sugere que a Samsung irá revelar o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3. Portanto, não espere um novo Galaxy Note . Na verdade, a Samsung tem provado que pode se afastar da série. Agora, o TM Roh da Samsung confirmou isso oficialmente.

“Em vez de revelar um novo Galaxy Note desta vez, iremos ampliar ainda mais os recursos do Note para mais dispositivos Samsung Galaxy”, escreveu Roh.

Roh acrescentou: "Queremos estabelecer novos patamares e abrir um mundo totalmente novo de experiências empolgantes para ainda mais pessoas. Espero que você se junte a nós na estreia de nossa próxima família Galaxy Z e compartilhe algumas surpresas dobráveis - incluindo a primeira -ever S Pen projetada especificamente para telefones dobráveis. "

Roh também aparentemente confirmou que o Z Flip 3 e o Fold 3 estão chegando. “Nossa terceira geração de dispositivos dobráveis abrirá novos e incríveis recursos multitarefa”. Por fim, Roh fez referência a “colaborações com líderes confiáveis do setor, como Google e Microsoft”, e mencionou a plataforma Wear OS 3.

