(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung anuncie novos dobráveis - o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3 - em agosto. Agora, o vazador Evan Blass tuitou informações sobre os próximos telefones, a maioria dos quais corrobora relatórios existentes, mas ele incluiu uma imagem para aguçar nosso apetite.

Blass afirmou que ambos os telefones terão resistência à água IPX8, e a imagem que ele compartilhou parece mostrar os telefones sendo respingados. Tenha em mente que o Android Polices Max Weinbach disse anteriormente que ofereceria resistência à água. Na verdade, muito se tem falado sobre os dispositivos antes de seu lançamento em 11 de agosto. Blass, por exemplo, também tweetou especificações de câmera e tela para os telefones, e que o Z Fold 3 oferecerá algumas opções diferentes de S Pen.

Alguns próximos detalhes dobráveis.



Z Flip3

- Visores de tampa interna de 6,7 "/ 1,9"

- 12 MP x 2 (traseiro) / 10 MP (selfie)



Z Fold3

- displays internos de 7,6 "/ 6,2" externos

- 12 MP x 3 (traseira) / 10 MP (selfie de capa) / 4 MP (selfie principal)

- 2 S-Pens opcionais (Pro and Fold Edition)



Ambos os telefones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt - Evan (@evleaks) 26 de julho de 2021

O evento Galaxy Unpacked da Samsung em agosto será inteiramente virtual, como a maioria dos shows de tecnologia e conferências atualmente.

O tema do evento, de acordo com o convite da Samsung, é " Prepare-se para o Desdobramento ". Isso, junto com os vazamentos recentes, sugere que a Samsung vai se concentrar em dobráveis. Portanto, não espere um novo Galaxy Note . A Samsung vem provocando que pode se afastar da série. Isso faz sentido, dado que a caneta S Pen do Galaxy Note agora está disponível com o Galaxy S21 Ultra , além da série Galaxy Note e a série Galaxy S compartilham muitos dos mesmos recursos e elementos de design.

Marque o guia do Pocket-lint sobre Descompactado aqui se você quiser assistir ao show no dia do evento. Também detalhamos outro hardware que você pode esperar.