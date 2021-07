Samsung Galaxy S21 FE não será anunciado na Descompactado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung realizará seu próximo evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto e enquanto vários produtos são esperados para serem revelados, o último relatório afirma que o Galaxy S21 Fan Edition , ou FE, não será um deles.

O Galaxy S21 FE tem sido assunto de muitos rumores nos últimos meses, embora sua data de lançamento sempre tenha estado no ar, com relatórios contraditórios.

Apesar de uma série de reclamações que veríamos o dispositivo em agosto - mais recentemente, do vazador de confiança Evan Blass, que postou uma imagem do Galaxy S21 FE como um dos dispositivos que supostamente chegariam em Descompactado - também houve relatos de atraso devido a uma escassez de chips, com Q4 sugerido em vez disso.

O último parece muito mais provável agora, já que a LetsGoDigital afirma ter visto a documentação oficial da Samsung que diz que o Galaxy S21 FE não será apresentado durante o Galaxy Unpacked. De acordo com o relatório no site holandês, o Galaxy S21 FE ainda será lançado em 2021, mas "é simplesmente muito cedo para um lançamento no próximo mês".

O próximo evento Galaxy Unpacked da Samsung ainda parece cheio de acontecimentos. A empresa deve anunciar o Galaxy Z Fold 3 , o Galaxy Z Flip 3 , novos Galaxy Buds e dois smartwatches rodando na nova plataforma Wear OS 3 com o One UI Watch da Samsung por cima no Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic .

Se é o S21 FE que você está esperando, no entanto, você pode ler todos os rumores em torno do dispositivo em nosso recurso separado .