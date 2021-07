Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung revele o Galaxy Z Fold 3 ao lado do Galaxy Z Flip 3 e alguns outros dispositivos durante o Unpacked em 11 de agosto de 2021.

Embora a própria Samsung não tenha confirmado nenhuma especificação do Galaxy Z Fold 3, há uma abundância de rumores, ajudando a revelar o que podemos esperar da terceira geração - ou quarta se você contar a versão fixa do original - do dispositivo .

Aqui está como o Samsung Galaxy Z Fold 3 deve se comparar ao Galaxy Z Fold 2, com base na especulação.

Galaxy Z Fold 2: 159,2 x 128,2 x 6,9 (dobrado), 159,2 x 68,0 x 13,8-16,8 (desdobrado), 282g

Galaxy Z Fold 3: TBC

Com base nos rumores e renderizações, parece que o Galaxy Z Fold 2 e o Galaxy Z Fold 3 compartilharão traços de design semelhantes, mas o Z Fold 3 fará alguns refinamentos, incluindo uma caixa de câmera traseira mais simplificada.

O design verticalmente dobrável em estilo de livro está definido para continuar para o Z Fold 3 com uma grande tela na frente, desdobrando-se em uma tela interna maior, embora tenha havido alguma conversa sobre o Z Fold 3 adicionar impermeabilização , bem como uma tela mais resistente quadro, Armação.

Outros relatórios também sugeriram que o Galaxy Z Fold 3 pode oferecer uma câmera frontal embaixo da tela na tela principal, que veria um design mais perfeito do que a câmera de orifício centralizado do Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 2: tela de cobertura de 6,23 polegadas, tela principal de 7,6 polegadas, 120 Hz, HDR10 +

Galaxy Z Fold 3: tela de cobertura de 6,23 polegadas, tela principal de 7,56 polegadas, 120 Hz, HDR10 +, S Pen

O Samsung Galaxy Z Fold 2 vem com uma tela externa de 6,23 polegadas na frente, que oferece uma resolução de 2260 x 816, e uma tela de 7,6 polegadas quando desdobrada que tem uma resolução de 2208 x 1768 pixels.

A tela AMOLED dinâmica dobrável tem certificação HDR10 + e oferece uma taxa de atualização de 120Hz . A tela externa do dispositivo é AMOLED, mas tem uma taxa de atualização padrão de 60Hz.

Há rumores de que o Galaxy Z Fold 3 vem com uma tela de 6,23 polegadas na parte externa, oferecendo uma resolução de 2268 x 832 pixels, enquanto a tela interna tem 7,56 polegadas com uma resolução de 2208 x 1768 pixels, tornando-o o mesmo que seu antecessor. Uma taxa de atualização de 120 Hz é esperada na tela principal novamente, bem como suporte a HDR10 +.

Onde os dois dispositivos podem ser diferentes, no entanto, é a parte superior da tela principal. Como mencionado, alguns rumores sugeriram que a tela dobrável principal pode ter uma câmera inferior em comparação com a câmera de furo perfurado no Z Fold 2. Ainda se espera que haja uma câmera furada na tela frontal do Z Fold 3, como o Z Fold 2.

Também foi dito que o Z Fold 3 oferecerá suporte para a S Pen, como o Galaxy S21 Ultra .

Galaxy Z Fold 2: Snapdragon 865, 12 GB de RAM, 256/512 GB de armazenamento, 4500 mAh

Galaxy Z Fold 3: Snapdragon 888, 12 GB de RAM, 256/512 GB de armazenamento, 4380 mAh?

O Samsung Galaxy Z Fold 2 é executado na plataforma Qualcomm Snapdragon 865, com 12 GB de RAM e uma escolha de 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

O dispositivo é compatível com 5G e há uma bateria de 4500mAh embaixo do capô, que suporta carregamento rápido de 25W, carregamento sem fio de 11W e carregamento sem fio reverso de 4,5W.

Os rumores têm sido escassos em termos de qual hardware o Galaxy Z Fold 3 oferecerá, mas esperamos ver o Qualcomm Snapdragon 888 ou o 888 Plus, com suporte novamente por pelo menos 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Espera-se que o Z Fold 3 tenha capacidade 5G novamente, embora rumores afirmem que a capacidade da bateria será um pouco menor do que seu antecessor. Diz-se que pode ser 4380mAh, que é o mesmo que o Fold original. Esperamos suporte para carregamento rápido, carregamento sem fio e carregamento sem fio reverso.

Galaxy Z Fold 2: Tripla traseira (12 MP + 12 MP + 12 MP), duas frontais de 10 MP

Galaxy Z Fold 3: Tripla traseira (12 MP + 12 MP + 12 MP), 10 MP frontal, 16 MP UPC

O Samsung Galaxy Z Fold 2 tem uma câmera tripla na parte traseira, composta por uma câmera principal de 12 megapixels (f / 1.8), sensor telefoto de 12 megapixels (f / 2.4) e ultra de 12 megapixels (f / 2.2) câmera ampla.

Na frente, há uma câmera frontal de 10 megapixels e uma câmera de 10 megapixels na parte superior da tela principal.

De acordo com rumores, o Z Fold 3 virá com uma câmera traseira tripla composta de câmera principal de 12 megapixels, sensor telefoto de 12 megapixels e câmera ultra-wide de 12 megapixels também. Há alegações de que a Samsung oferecerá foco automático de detecção de fase em todas as três lentes, o que significa que devemos obter um foco rápido e preciso.

Diz-se que há uma única câmera frontal de 10 megapixels na tela da tampa, junto com uma câmera sub-tela de 16 megapixels na tela principal, a última das quais faria a principal diferença entre o Z Fold 2 e o Z Dobre 3.

Com base nas especulações, o Samsung Galaxy Z Fold 3 oferecerá alguns refinamentos de design em comparação com seu antecessor, principalmente em termos da caixa da câmera na parte traseira.

Ele também deve oferecer uma atualização de hardware em termos de processador, algumas melhorias nas câmeras traseiras, bem como, possivelmente, a adição de uma câmera embaixo da tela na tela principal.

A capacidade da bateria pode ser reduzida em comparação com o Z Fold 2 e as especificações do visor parecem permanecer as mesmas, exceto pela ideia de que o Z Fold 3 suportará a S Pen.

Por enquanto, nada é oficial, mas você pode acompanhar todos os rumores do Z Fold 3 em profundidade em nosso rumor separado .