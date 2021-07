Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a próxima dobrável da Samsung suportará uma caneta S Pen, de acordo com os arquivos da Comissão Federal de Comunicação dos Estados Unidos para a S Pen Pro.

A S Pen Pro parece ser uma versão maior da S Pen com conectividade Bluetooth. Os registros da FCC para a caneta, que agora são públicos, revelam que ela funcionará com o ainda a ser anunciado Galaxy Z Fold 3 . Aparentemente, ele também suportará o S21 Ultra, a linha Note 20 e muito mais. A lista completa de dispositivos suportados está nesta imagem dos arquivamentos:

A caneta provavelmente será lançada este ano. Uma renderização recente compartilhada pelo vazador Evan Blass mostrou o que parece ser o Galaxy Z Fold 3 com uma nova “Fold Edition” S Pen ao lado. Presume-se que o Z Fold 3 virá com a caneta Fold Edition na caixa. Nesse caso, talvez o S Pen Pro seja vendido separadamente.

A Samsung tem provado que pode introduzir o suporte S Pen para seu dobrável. Durante o evento Unpacked do ano passado, o TM Roh da Samsung disse que está “ feliz em saber ” que seus clientes desejam que a S Pen funcione com o Fold. Então, em um post de blog de dezembro , ele disse que a Samsung planejava trazer o “ recurso mais amado s” do Galaxy Note para outros dispositivos - um aceno óbvio para o suporte da caneta, como um recurso-chave da linha Note. Além disso, em janeiro, Roh disse que a Samsung “expandirá a experiência da S Pen em outras categorias de dispositivos no futuro”.

Os documentos da FCC geralmente precedem imediatamente os anúncios de produtos. Dado que Blass também divulgou que o próximo evento Unpacked da Samsung está marcado para 11 de agosto de 2021, poderíamos ouvir mais sobre o suporte do Galaxy Z Fold 3 e S Pen. O Z Flip 3, dois novos relógios Galaxy e novos Galaxy Buds também são esperados.