(Pocket-lint) - Houve vários vazamentos sobre o Samsung Galaxy S21 FE , incluindo imagens e especificações de aparência oficial, mas agora temos alguns gifs animados excelentes para garantir que nada seja deixado para a imaginação.

Possivelmente lançando em agosto, o S21 FE (Fan Edition) provavelmente será uma versão mais barata da extremamente popular série S21 e seguirá o mesmo tema de design.

O vazador do Twitter @evleaks (também conhecido como Evan Blass) postou alguns gifs animados para mostrar de todos os ângulos e em várias cores.

Incluímos alguns de seus tweets mais recentes acima, embora eles venham com um aviso.

O próprio Blass pode muito bem ter que retirar seus tweets graças à Samsung ter "ações mais agressivas contra o material que vazou" nos últimos tempos. É por isso que você não pode vê-los acima.

Até então, você pode aproveitar o que parece ser o Samsung Galaxy S21 FE girando.

Especulações anteriores sugerem que ele terá uma tela Full HD + Super AMOLED de 6,4 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz. Ele pode ser executado no Qualcomm Snapdragon 888 SoC, com saudáveis 8 GB de RAM. E, embora existam versões 4G e 5G de seu predecessor - o Galaxy S20 FE - provavelmente será apenas 5G desta vez.

Esperançosamente, descobriremos mais em breve.