(Pocket-lint) - A Samsung pode lançar um terceiro smartphone dobrável em seu evento Galaxy Unpacked em 11 de agosto, com um novo relatório indicando que um Z Flip 3 Lite está sendo preparado.

Rumores ligaram fortemente o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3 a um lançamento de verão, com renderizações detalhadas, especificações e informações de preço surgindo nas últimas semanas. E agora, as especulações sugerem que uma dobrável mais acessível pode fazer parte do anúncio do próximo mês.

De acordo com o Korean Herald , o lançamento do Galaxy Z Flip 3 Lite proporcionará aos clientes um "modelo para o mercado de massa com um preço mais acessível".

Embora a Samsung ainda esteja na vanguarda da tendência dos telefones dobráveis, o preço tem sido um fator limitante na aceitação do Z Flip e do Z Fold.

Com o Z Fold 2 a partir de £ 1.799 / $ 1.999 e o Z Flip 5G girando em torno da marca de £ 1.200 / $ 1.300, um modelo Lite do Flip 3 poderia, em teoria, fornecer uma opção para quem procura algo na região de £ 1.000 / $ 1.000.

No entanto, uma vez que não foi mencionado no relatório, não está realmente claro em que faixa de preço tal dispositivo se encaixaria.

Claro, a Samsung tem um conjunto de telefones já embalado e, apesar da série Note estar no caminho do dodo, ainda há a linha S22 para definir o preço e colocar dentro da linha.

Não vamos esquecer, também, que relatórios anteriores sugeriam que uma versão Lite de um Samsung dobrável estava fora da mesa em 2021 devido à contínua escassez global de chips.

Portanto, embora este seja certamente um ponto para ficarmos de olho enquanto nos aproximamos cada vez mais do evento Galaxy Unpacked, é importante levar o boato com uma pitada de sal. O que é mais provável, pensamos, é que o Z Flip e o Z Fold terão etiquetas de preço reduzidas .

Até que a Samsung revele tudo em 11 de agosto, porém, tudo ainda é possível.

