Samsung confirma oficialmente a data do Galaxy Unpacked 2021

(Pocket-lint) - A Samsung deve realizar um evento Galaxy Unpacked antes do final do verão, e embora algumas datas tenham sido mencionadas nos rumores, agora parece que a Samsung confirmou a data em que será realizado.

De acordo com o site coreano Digital Daily , um funcionário da Samsung Electronics disse: "A transmissão será transmitida online em 11 de agosto." O oficial também afirmou ter dito: "O tempo de transmissão é o mesmo de antes."

Embora não tenhamos recebido a confirmação da Samsung dessa data, 11 de agosto foi a data mais recente a aparecer em rumores após ter aparecido na tela de alguns renderizadores do Galaxy Z Flip 3. Este telefone, junto com o Galaxy Z Fold 3, Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2 são todos esperados para aparecer no evento.

O Galaxy S21 FE, que também apareceu em vários rumores, está atrasado e, portanto, não pode ser anunciado no evento.

Com base no que foi dito ao Digital Daily, o evento Samsung Galaxy Unpacked 2021 estará disponível para assistir no canal da Samsung no YouTube. O evento acontecerá às 10h, horário do leste dos Estados Unidos, e às 23h, horário da Coreia.

Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy Z Flip 3 em nosso artigo separado , bem como os rumores em torno do Galaxy Z Fold 3 em outro artigo . Também temos um recurso para o Galaxy Watch 4 .

Para aqueles que estão esperando pelo Galaxy S21 FE, você pode ler o que esperar aqui .

Escrito por Britta O'Boyle.