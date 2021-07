Cores do Samsung Galaxy S21 FE reveladas em vazamento de imagem, mas pode haver algumas más notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S21 FE - edição para fãs - não teve falta de vazamentos, então já temos uma boa ideia de como será.

O último vazamento para adicionar à pilha traz uma dose de autenticidade com ele, porque parece ser material de marketing da Samsung de boa fé. Ele mostra as cores cinza, verde, branco e violeta que esperamos, um pouco mais conservadoras do que a grande tela colorida que o Galaxy S20 FE oferecia.

O cinza provavelmente será o grande vendedor desta edição para fãs.

Isso não é o fim dos rumores, no entanto. Embora tenhamos visto muitas evidências sugerindo que este será um dispositivo Qualcomm Snapdragon 888 , os rumores apontam para uma mudança para o Exynos.

A razão, ao que parece, é a escassez global de semicondutores. Isso está supostamente por trás da decisão de adiar o lançamento para o final do ano - mas uma mudança para o Exynos pode fazer com que este telefone caia.

Quando o Galaxy S20 FE foi lançado, uma das manchetes era que ele oferecia hardware Qualcomm Snapdragon globalmente - sem regionalização como o Galaxy S20 ou Galaxy Note, apenas a Qualcomm pura.

Isso, é claro, era verdade para as pessoas que compravam o aparelho 5G - se você quisesse o modelo 4G mais barato, compraria o Exynos.

O fato de a Samsung se afastar de uma das grandes manchetes da Fan Edition seria contra a própria razão de sua existência. Ele se tornaria apenas mais um telefone Samsung e não podemos ver que a Samsung iria jogá-lo fora tão rapidamente, já que alguns mercados reagirão mal a isso.

O que isso pode ser - e o que esperamos que seja - é alguma confusão em torno de duas versões, talvez 4G e 5G novamente.

Embora nunca tenhamos tido um grande problema com os dispositivos Exynos (que é a norma no Reino Unido), pareceria uma mistura de mensagens lançar uma Fan Edition que não oferecia o que os fãs desejam.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 2 Julho 2021

Os rumores atuais sugerem que ele será anunciado em outubro, mas com um evento Samsung Unpacked previsto para acontecer em agosto, podemos obter a confirmação oficial então.

Escrito por Chris Hall.