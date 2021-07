Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung anuncie o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3 durante o Unpacked no final do verão, mas os vazamentos têm ocorrido de forma tão intensa e rápida nas últimas semanas que parece que haverá poucas surpresas restantes.

O último vazamento do Galaxy Z Flip 3 vem do vazador serial Evan Blass , também conhecido como @EvLeaks, e é um bom vazamento. Blass compartilhou vários GIFs por meio de sua conta no Twitter, revelando quatro opções de cores do Galaxy Z Flip 3 5G em vídeos curtos e rápidos.

Galaxy Z Flip3 5G pic.twitter.com/elWdV6uLuc - Evan Blass (@evleaks) 30 de junho de 2021

Embora nenhuma especificação tenha sido detalhada nos tweets, Blass mostra o Z Flip 3 5G de todos os ângulos em amarelo, preto, roxo e uma cor esverdeada / cinza, com o design combinando com renderizações e vazamentos anteriores. Segue algumas renderizações publicadas pela GizNext, que também revelou várias opções de cores para o dispositivo.

Com base no que vimos e ouvimos até agora, o Galaxy Z Flip 3 terá uma câmera dupla, uma tela externa maior que seu antecessor e tem falado em uma classificação de IP e uma tela interna de 120Hz também. Esperávamos o Qualcomm Snapdragon 888 sob o capô, embora os detalhes sobre o hardware tenham sido mais limitados nos vazamentos em comparação com o design.

No momento, nada é oficial, embora rumores afirmem que o próximo Unpacked da Samsung poderá ocorrer em 3 ou 11 de agosto, com os aparelhos chegando às lojas em 27 de agosto. Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy Z Flip 3 em nosso artigo separado .

Escrito por Britta O'Boyle.