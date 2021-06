Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Antes da esperada revelação completa em agosto, o Samsung Galaxy Z Fold 3 apareceu em renderizações, retratando-o em três variantes de cores.

O post da 91Mobiles mostra o Z Fold 3 nas opções preto, verde e rosa - e embora tenhamos certeza de que os nomes oficiais de marketing terão uma descrição muito mais exuberante desses acabamentos, é isso que nossos olhos veem.

Em vez de optar por cores brilhantes estranhas, gradientes ou acabamentos brilhantes excessivos, esses renderizadores parecem mostrar acabamentos suaves, então esperamos que o dobrável Samsung de última geração evite ser um ímã de impressão digital.

As renderizações não revelam nada de novo, ao invés disso corroboram rumores anteriores. Um dos principais é que o display interno dobrável contará com uma câmera embaixo da tela (ou UPC - câmera embaixo do painel -como a Samsung patenteou e registrou ). A tela externa, por sua vez, possui uma câmera perfurante.

Melhores smartphones avaliados em 2021: os melhores telefones celulares disponíveis para compra hoje Por Chris Hall · 30 Junho 2021

Não há nenhum sinal da caneta S Pen nesses renderizadores, nem é visível dentro do corpo do telefone, então como essa integração funcionará é uma das maiores questões pendentes.

O design do Z Fold 3 é o esperado: mais espesso do que os dispositivos Z Fold anteriores, com a unidade de câmera tripla menor e mais inserida no corpo, para ser menos intrusiva. As especificações exatas dessas lentes e sensores ainda não são conhecidas, mas não se espera que seja um grande salto em relação à geração anterior.

Mas o principal motivo para comprar qualquer dispositivo Z Fold é, obviamente, a tela. Aqui, espera-se que ele tenha 7,55 polegadas quando desdobrado, dando ao Z Fold 3 montes de imóveis para você se deliciar. E, quando estiver fechado, esse trio de opções de cores agradará seus olhos do outro lado.

Quer saber tudo sobre o Z Fold 3? Confira nosso recurso completo, link abaixo, para o detalhamento completo, data por data, do que esperar.

Escrito por Mike Lowe.