Samsung Galaxy Unpacked 2021 pode acontecer em 11 de agosto

(Pocket-lint) - Sabemos que a Samsung está planejando um evento Unpacked para o final do verão, mas a data ainda não foi oficialmente confirmada pela empresa. No entanto, algumas versões recentes do suposto Galaxy Z Flip 3 podem ter nos dado uma indicação melhor.

As renderizações do dispositivo inédito dizem 11 de agosto em seu display, o que se encaixaria no tempo típico de evento Unpacked da Samsung para o segundo semestre do ano.

Relatórios anteriores afirmavam que era 3 de agosto, com data de venda em 27 de agosto, o que também é plausível, embora seja comum uma data no visor do telefone para apresentar a data em que foram anunciados.

Normalmente, o August Unpacked revelaria o próximo Galaxy Note, embora isso não seja esperado este ano. Em vez disso, o Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Watch 4 são esperados. Também podemos ver o Galaxy Watch Active 4 e o Galaxy Buds 2.

Espera-se que o Galaxy Z Fold 3 tenha um design semelhante ao seu antecessor, embora com o potencial de uma classificação IP e compatibilidade com S Pen. Rumores sobre o Galaxy Z Flip 3 sugerem que haverá uma tela maior na parte frontal do dispositivo quando dobrada, enquanto rumores sobre o Galaxy Watch 4 sugerem um acabamento mais quadrado na caixa.

Suspeitamos que a Samsung irá anunciar a data oficial de seu próximo evento Unpacked em breve, uma vez que a divulgou durante seu evento virtual MWC 2021 em 28 de junho. Por enquanto, porém, você pode ir ao nosso hub Samsung para todos os rumores mais recentes sobre os dispositivos esperados.

Escrito por Britta O'Boyle.