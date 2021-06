Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os rumores do Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 chegando neste mês de agosto parecem cada vez mais prováveis - como essas fotos, vazadas no Twitter por Evan Blass , revelam os dobráveis em sua forma mais completa.

As fotos - presumindo sua autenticidade, é claro - ajudam a firmar alguns detalhes. Começando com o Z Flip 3: a tela externa é muito maior do que os dois modelos anteriores, como esperado, enquanto o arranjo de duas câmeras está melhor integrado ao corpo em uma formação vertical.

Passando para a Dobra Z 3: a presença de uma S Pen é a grande confirmação aqui, sugerindo que a dobrável irá acomodar e ser compatível com a caneta. Agora faz ainda mais sentido que não haverá asérie Galaxy Note em 2021 (ou talvez nunca mais?), Já que a Dobra poderia efetivamente assumir esse trabalho.

A unidade de câmera traseira do Fold 3 não segue o mesmo caminho com o design da série Galaxy S21 , como se pensava, mas é menor e mais integrada ao corpo do que você verá no Z Fold 2 anterior. Isso também se coaduna com a sugestão de que o Fold 3 será um dispositivo mais grosso, ajudando a integrar melhor esse trio de lentes.

Temos acompanhado o desenvolvimento de ambos os telefones, então se você quiser ler mais sobre todos os rumores até agora, nós os reunimos em recursos individuais, com links abaixo:

Escrito por Mike Lowe.