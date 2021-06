Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos rumores sobre o dispositivo Samsung Galaxy dobrável estão chegando mais grossos e mais rápidos, com o Z Flip 3 acelerando para umadata de revelação esperada em agosto .

A última notícia é que o Flip 3 - e potencialmente, portanto, o Fold 3 - contará com carregamento sem fio desta vez.

Isso é proveniente de uma certificação FCC que aparece em seu site, fornecida pela 91mobiles . E quando algo aparece no site da Comissão Federal de Comunicações dos EUA, geralmente é um forte reflexo do que está por vir.

Além do suporte de carregamento sem fio do Flip 3 (em 9W), o novo dobrável possui suporte 5G - um dado, na verdade, já que o telefone deve chegar com a plataforma Snapdragon 888 de alta tecnologia da Qualcomm a bordo.

Embora o Z Flip original e o Z Flip 5G de segunda geração não fossem diferentes, esperávamos que a Samsung fosse para a cidade com o dispositivo de terceira geração. No entanto, há pouca informação para sugerir que é uma mudança significativa - embora esperemos câmeras triplas, uma bateria com maior capacidade e, talvez, uma tela com taxa de atualização de 120Hz.

