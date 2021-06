Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi apenas no início de junho que os primeiros vazamentos sobre o Samsung Galaxy S21 FE - a Fan Edition, ou seja, carro-chefe mais acessível na linha Galaxy - começaram a surgir, sugerindo que não estava muito longe do lançamento.

Agora, no entanto, rumores sugerem que não veremos um Galaxy S21 FE até o final de 2021.

O motivo do atraso? Bem, provavelmente é tudo parte integrante de uma escassez de chips em curso. A mesma razão pela qual também não veremos um novo modelo do Galaxy Note em 2021 -isto é, se algum dia houver outro dispositivo dessa série .

Em um momento em que outros fabricantes estão surgindo todos os tipos de variantes de dispositivos (e nem sempre com sucesso) - sim, Xiaomi, estamos olhando para você - e outros estão cortando - a Apple supostamente não dará continuidade ao iPhone Mini , por exemplo - um atraso pode não ser tão ruim quanto parece. Vale a pena esperar pela qualidade.

E o Galaxy S21 FE realmente apresenta qualidade de som devido aos vazamentos adicionais de que ouvimos falar . Ele deve apresentar um processador Snapdragon 888, tela de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, proteção contra intempéries IP68 e uma câmera traseira tripla na mesma veia do design do Galaxy S21 original .

O que realmente vai vendê-lo, no entanto, é o preço ainda desconhecido. O preço pedido abaixo do valor máximo é o que realmente ajudou a Fan Edition a se destacar na primeira vez, então, se estiver equilibrada para a segunda rodada, não vamos nos preocupar e nos preparar para o jogo de espera que vale a pena ...

Escrito por Mike Lowe.