(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung revele sua próxima geração de smartphones dobráveis no Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 antes do fim do ano e o relatório mais recente sugere que veremos os dispositivos em um evento Unpacked em 3 de agosto.

De acordo com Jon Prosser da Front Page Tech - que tem um histórico razoável - a Samsung iniciou a produção em massa do Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 em preparação para um evento de 3 de agosto, seguido por um lançamento em 27 de agosto.

Aparentemente, a empresa está encomendando entre 50.000 e 70.000 unidades por dia de cada dispositivo, e afirma que a Samsung está procurando produzir 7 milhões de unidades combinadas do Z Fold 3 e Z Flip 3, o que é significativamente mais do que produzido para o Z Flip e Z Fold 2 . Diz-se que um a dois milhões de unidades combinadas foram produzidas para as gerações anteriores.

Outros rumores afirmam que o Samsung Galaxy Z Fold 3 virá com compatibilidade com a S Pen e apresentará um design semelhante ao seu antecessor, mas possivelmente com a adição de uma classificação IP .

O Galaxy Z Flip 3, entretanto, é relatado como tendo um design de dois tons e uma tela de cobertura maior do que a tela de 1,1 polegadas encontrada no Z Flip original .

Você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy Z Fold 3 em nosso recurso de resumo de rumores separado . Também temos um recurso para o Galaxy Z Flip 3 .

