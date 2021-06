A GPU AMD da Samsung pode ser anunciada em julho de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung não escondeu o fato de que está trabalhando com a AMD em uma GPU para seus dispositivos. Podemos ver o esperado hardware anunciado em julho de 2021, de acordo com uma fonte com uma boa reputação de vazamentos da Samsung.

A colaboração foi anunciada pela primeira vez em 2019 e há muita especulação sobre o que realmente teremos. Houve uma grande confirmação na CES 2021 quando foi confirmado durante a conferência de imprensa da Exynos que estaríamos recebendo uma "GPU de próxima geração" no "próximo produto carro-chefe".

Isso deixa muita ambigüidade, mas há uma escola de pensamento de que o novo Exynos com gráficos AMD irá impulsionar o Samsung Galaxy Z Fold 3.

Isso daria um impulso à Exynos, já que muitas vezes é vista como estando atrás da Qualcomm - e dá outra coisa que diferencia o Fold como carro-chefe, além dos modelos Galaxy S existentes.

Exclusivo: Samsung × GPU AMD foi originalmente programado para ser lançado em junho, mas agora foi adiado para julho, quando saberemos o desempenho do GPU AMD no Exynos e outros detalhes. pic.twitter.com/GM6W8l3EKY - Universo de gelo (@UniverseIce) 20 de junho de 2021

Há mais coisas que não sabemos do que o que fazemos, mas esperamos que use o design RDNA da AMD. A fonte, UniverseIce, diz que foi originalmente destinado ao anúncio em junho, mas a data agora mudou para julho.

Não faltaram vazamentos para o Samsung Galaxy Z Fold 3, que pode abrigar este dispositivo, desde a tela de 7,55 polegadas até a câmera embaixo da tela. Certamente, haverá muito interesse neste novo telefone dobrável - especialmente se a Samsung for usá-lo para mostrar sua nova GPU móvel da AMD.

