Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento de certificação revelou que o próximo Samsung Galaxy S21 FE suportará carregamento rápido de 25W.

Ainda não está claro quando a Fan Edition do mais recente smartphone da Samsung será lançado - com os últimos rumores indicando que agora pode ser adiado até o outono - mas parece que o processo de certificação está avançando de qualquer maneira.

Neste novo documento 3C (China Compulsory Certificate), descoberto pela primeira vez por MyFixGuide , está claro que o carregador Samsung EP-TA800 e a versão regional do S21 FE, o SM-G9900, estão sendo detalhados.

Como pode ser visto abaixo, a capacidade do carregador é de 25 W, e na verdade é a mesma que os atuais proprietários da Samsung já podem ter, já que ele já vinha com o Galaxy Note 10.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 17 Junho 2021

Na verdade, como já era um dado adquirido que o dispositivo suportaria carregamento de 25W, a grande questão - e que ainda permanece - é se ele realmente será enviado com este carregador na caixa.

De qualquer forma, o quadro geral está se tornando um pouco mais claro.

Espera-se que o S21 FE tenha a mesma bateria de 4.500 mAh do equivalente do ano passado, e talvez até seja um pouco menor que o atual Galaxy S21 . Um recente benchmark também mostrou como provavelmente terá 6 GB de RAM e Snapdragon 888 , enquanto outro vazamento também mostrou renderizações do S21 FE em todas as cores .

Esperamos que mais detalhes apareçam com o passar dos dias, mas é difícil saber quando um anúncio oficial chegará. A Samsung parece bastante provável que seja a atração principal de seu principal evento de telefone com o anúncio do Z Fold 3 e Z Flip 3 em agosto, mas onde isso deixa o S21 FE ainda está para ser visto.

Escrito por Conor Allison.