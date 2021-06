Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 da Samsung podem ser vendidos a partir de 27 de agosto, conflitando com os rumores anteriores que indicavam que os smartphones dobráveis poderiam chegar às prateleiras já em julho.

O novo vazamento é cortesia do insider da indústria Jon Prosser, da Front Page Tech , citando fontes que afirmam que a Samsung fixou a data como a data de envio.

Ainda não há informações sobre um anúncio oficial - embora, é claro, isso quase certamente teria que ocorrer na primeira quinzena de agosto, se a data de venda relatada for para ser acreditada.

Quando o anúncio oficial for feito, também se espera que esteja em um evento que substitui o evento Note de longa duração da empresa.

Devido à contínua escassez global de chips, a Samsung deu a entender que pulará a nota em 2021 - talvez até matando a linha inteiramente. Com a produção do Samsung Galaxy S21 FE também em dúvida, é possível que a empresa coreana, em vez disso, redirecione seu principal evento do meio do ano para a chegada de uma nova geração de aparelhos dobráveis.

Quando o Z Flip e o Z Fold chegam, seja quando for, espera-se que eles ofereçam alguns novos recursos atraentes também.

Há rumores de que o Z Fold 3 apresenta uma câmera frontal oculta sob a tela e também tem compatibilidade com a caneta S Pen. Melhor ainda, se for verdade, o telefone dobrável pode até ter um corte de preço em relação aos modelos anteriores.

O Z Flip 3, por sua vez, além de pular a segunda geração para alinhar as coisas com a linha Fold, deve receber uma reforma de tela, bem como uma dobradiça aprimorada e uma bateria maior.

Claro, com relação aos recursos e datas de lançamento, está tudo em debate no momento. E dada a natureza mista de alguns dos vazamentos que vimos surgir nos últimos meses, ainda parece que tudo é possível.

Escrito por Conor Allison.