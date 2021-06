Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um recente vazamento de especificações está sugerindo que a Samsung irá reduzir o tamanho de todos os três modelos da família Galaxy S22, em comparação com a série S21. Significado: o S22, S22 Plus e S22 Ultra regulares terão telas menores do que seus predecessores.

De acordo com o vazamento, o Galaxy S22 terá uma tela de 6,06 polegadas (vs. 6,2 polegadas no S21), o S22 Plus terá 6,55 polegadas (vs. 6,7 polegadas no S21 Plus) e o S22 Ultra terá ter 6,81 polegadas (vs. 6,9 polegadas no S21 Ultra).

Se for verdade, isso será visto por muitos como uma mudança necessária desde que a Samsung mudou de telas curvas para telas planas. Sem as curvas das gerações anteriores, até mesmo o Galaxy S21 normal parecia um telefone muito maior do que o Galaxy S20 do ano anterior, tornando-o menos compacto.

Se a Samsung mudar para painéis menores, mas mantiver o design de frente plana, isso traria de volta aquela sensação de compactação no modelo menor e também significaria que o modelo Ultra maior não pareceria tão gigantesco. Ou pelo menos, essa é a esperança.

O vazamento vem via Twitter leaker @MauriQHD, que tem um histórico razoável de vazamento de informações telefônicas futuras

Galaxy S22



6,06 "

6,55 "

6,81 "

Apenas Ultra é LTPO



da minha fonte Hades (7/8 correto) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7 - Mauri QHD (@MauriQHD) 11 de junho de 2021

Além de sugerir tamanhos de tela, o vazamento também especula que o S22 Ultra será o único usando a tecnologia de exibição LTPO que permite taxas de atualização adaptáveis.

Isso significa que a tela pode se ajustar automaticamente e alcançar altas taxas de atualização quando necessário, mas cair para uma quase imobilidade que economiza bateria quando necessário.

Se tudo isso é verdade ou não, ainda está para ser visto, naturalmente. A Samsung ainda não anunciou nada e provavelmente não o fará até o ano que vem.

Escrito por Cam Bunton.